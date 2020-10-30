Предприятие «Технодинамики» направило более 65 миллионов рублей на социальные выплаты

АО «Новосибирский механический завод «Искра» холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех подвело итоги выполнения планов по социальной политике предприятия за девять месяцев текущего года. На реализацию социально значимых выплат предприятие направило более 65 млн рублей.

Напомним, что социальная политика Новосибирского завода «Искра» включает в себя программы и мероприятия, направленные на решение наиболее актуальных задач социального развития коллектива, улучшение условий труда, обеспечения социальной защиты работников. Так, за последние 9 месяцев 2020 года более 2,4 млн рублей завод выделил сотрудникам, воспитывающих детей. Это социальные выплаты при рождении ребенка, материальная помощь родителям на детей до 7 лет, а также работникам, дети которых обучаются в вузах и средних специальных учебных заведениях.

Кроме того, предприятие оказывает финансовую поддержку работникам при получении целевого кредита на приобретение или аренду жилья. В этом году сумма поддержки составила 14,2 млн рублей. Свыше 3,1 млн рублей выплачено заводчанам по личным заявлениям в качестве материальной помощи.

Помимо этого, завод оказывает активное содействие в проведении культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для работников.

«Главный актив любого предприятия — это сотрудники, создающие качественную конкурентоспособную продукцию. В целях привлечения высокопрофессиональных специалистов и их мотивации на долгосрочный труд на Новосибирском механическом заводе «Искра» действует множество социальных программ, направленных на поддержание и укрепление здоровья работников, пропаганду здорового образа жизни, поощрение достижений и поддержание социального статуса», — отметил генеральный директор холдинга «Технодинамика», куратор Ульяновского и Пензенского региональных отделений Союза машиностроителей России, член бюро Лиги содействия оборонным предприятиям Игорь Насенков.

АО «Новосибирский механический завод «Искра» — российское предприятие, занимающее одно из лидирующих позиций в сфере производства промышленных средств взрывания для горнорудной и угольной промышленности, геофизической разведки полезных ископаемых, проведения взрывных работ на строительных объектах, обработки металлов взрывом.

По материалам пресс-службы компании

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