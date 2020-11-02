Как будут спасать Новосибирск от дорожного коллапса

Автомобильный трафик, как и положено в кризис, по прогнозам, должен был существенно снизиться в этом году. Но оценивая загруженность улично-дорожной сети Новосибирска образца 2020 года, складывается ощущение, что никакого снижения деловой активности в областном центре не случилось, никакого «локдауна» не было объявлено. Поэтому вопросы развития дорожной инфраструктуры отнюдь не решились сами собой. Что планируют предпринять власти и насколько текущие подходы можно считать эффективными — в материале «Континента Сибирь».

В 2020 году, несмотря на пандемию, интенсивность движения автотранспорта по дорогам Новосибирска не снизилась, заторные ситуации регулярно возникали и возникают, как и в докризисное время, а существенное замедление скорости движения на перегруженных участках улично-дорожной сети традиционно наблюдалось в утренние и вечерние часы пик.

Как же можно объяснить текущую ситуацию, когда в кризисный период на дорогах должно быть свободно, но в реальности все оказалось совсем не так? Получается, что дефицит квадратных метров асфальта дорог общего пользования, приходящийся на количество автомобилей в городе, остался. И в прошедший «локдаун», и в следующий период несимметричный баланс спроса и предложения автомобильной мобильности сохранился. Иными словами, количество приходящейся на один автомобиль площади улично-дорожной сети не увеличилось во время текущего кризиса.

Сегодня в Новосибирске асфальтированной территории чуть больше, чем в конце 80-х годов, зато многократно возросло число претендентов на ее использование. Можно сделать вывод, что городу катастрофически не хватает дорог.

Как ранее писал «Континент Сибирь», в Новосибирске был принят важнейший документ транспортного планирования «Комплексная схема организации дорожного движения города Новосибирска на 2020–2034 гг.» (Схема), разработанный специалистами из ЗАО «Институт «Стройпроект» (г. Санкт-Петербург). Осенью текущего года «КС» приступил к анализу положений и мероприятий, заложенных в этом документе. В уже вышедших публикациях мы проанализировали мероприятия по развитию городского электрического транспорта.

Однако по масштабу запланированных мероприятий дальнейшего развития транспортного комплекса областного центра именно объекты улично-дорожной сети суммарно перевешивают все остальные, как по объемам капитальных вложений, так и по масштабности преобразований. Вдобавок над улично-дорожной сетью города постоянно будет довлеть фактор увеличения автомобилизации населения областного центра, который будет постоянно нарушать баланс спроса и предложения автомобильной мобильности.

Напомним, что среди контрольных цифр Схемы на расчетный срок 2034 года прогнозируется увеличение численности населения областного центра до 1 млн 817 тыс. жителей, увеличение среднесуточной подвижности населения до 3,2. Также вырастет уровень автомобилизации населения города Новосибирска — до 383 автомобилей на 1000 жителей. Увеличится объем грузоперевозок автомобильным транспортом до 28 млн тонн в год. Таким образом, нагрузка на улично-дорожную сеть города будет постоянно возрастать.

Впрочем, задача документа транспортного планирования заключается в предложении списка мероприятий, которые позволят наиболее эффективно развивать улично-дорожную сеть (УДС) крупнейшего мегаполиса Сибири. Предложенные разработчиками методы повышения качественных показателей работы транспорта в аспекте развития улично-дорожной сети заключаются в увеличении протяженности построенных и реконструированных автодорог, увеличении количества введенных в эксплуатацию транспортных развязок в одном уровне и в разных уровнях, росте количества построенных, реконструированных мостов и увеличении количества построенных, реконструированных путепроводов.

Таким образом, пока областной центр намерен пройти по экстенсивному пути развития УДС, увеличивая систему в количественном плане.

Проблемы текущего состояния и развития улично-дорожной сети имеют глубокие корни. «У нас до сих пор не реализованы решения генерального плана Новосибирска, составленного в 60-е годы прошлого века, в части дорожной сети. Не говоря уже о проектных решениях более поздних генпланов, в том числе генплана 2007 года. Вдобавок проблему усугубила динамичная автомобилизация. Реальные показатели автомобилизации намного превышают те, на которые рассчитывалась транспортная сеть», — отмечает в разговоре с «Континентом Сибирь» директор ООО «АПМ-2002», архитектор Игорь Поповский. По его оценкам решения, заложенные в предыдущих генеральных планах, реализованы на 20%. «Прежняя транспортная система города строилась на принципах приоритетного развития общественного транспорта. Поэтому плотность уличной сети сегодня недостаточна. В результате транспортная проблема обострилась, в том числе из-за того, что сегодня другие принципы формирования, приоритет развития за индивидуальным парком автомобилей. Сегодня много нового жилья строится на окраинах города, и улично-дорожная сеть не справляется. Хотя следует отметить, и в других крупных зарубежных мегаполисах уличная сеть не справляется с автомобильным трафиком. Это острая социальная проблема, которая решается разными, часто непопулярными мерами», — резюмирует Игорь Поповский.

Новосибирские автомобилисты не понаслышке знают о «горячих точках», где постоянно, и даже не в часы пик, наблюдаются заторы и замедленное движение. Это Красный проспект, ул. Большевистская, Бердское шоссе, дамба Новосибирской ГЭС, ул. Сибиряков-Гвардейцев, участок Советского шоссе (Винаповский мост), Первомайская и многие другие. Также остра проблема выезда из микрорайонов новой массовой застройки.

16 первых ударов

В «Комплексной схеме организации дорожного движения Новосибирска до 2034 года» составлен впечатляющий комплекс мероприятий по решению транспортной проблемы города с точки зрения оптимизации и интенсификации использования существующих элементов УДС, а также нового строительства. Помимо развития собственно улично-дорожной сети, предложены мероприятия по регулированию дорожного движения светофорными объектами, организации и реконструкции транспортных развязок и перекрестков, создания выделенных полос для общественного транспорта, организации парковочного пространства и транспортно-пересадочных узлов, мероприятия по организации системы мониторинга дорожного движения, установке детекторов транспортных потоков и ряд других мер. В формате этого материала нет возможности осветить весь комплекс по организации дорожного движения областного центра. Поэтому остановимся лишь на одном самом важном аспекте этой проблемы — перспективное развитие улично-дорожной сети.

Руководитель Федерации автомобилистов России (ФАР) Вячеслав Ашурков подчеркивает, что комплексная схема организации дорожного движения — это стратегический документ. «Я бы его сравнил с дорожной конституцией. Мы поддерживаем все те мероприятия, которые в нем заложены. Но как показывает практика, далеко не все, что заложено в подобных программных документах, будет реализовано. Часто из-за тех или иных причин отказываются от реализации объектов. У нас на первом месте сегодня в городе стоит не просто транспортная проблема, скорее ее можно назвать проблемой транспортной доступности. И ее нужно решать в первую очередь», — отмечает собеседник «Континента Сибирь».

Система мер в начальный период действия Схемы открывается комплексом первоочередных мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции УДС. Эти объекты хорошо известны горожанам и много раз упоминались руководителями муниципалитета как самые насущные и первоочередные. Запланированы к реализации 16 объектов, оказывающих влияние на формирование и перераспределение транспортных потоков в границах города. Среди крупных назовем строительство автомобильной дороги федерального значения Восточный обход Новосибирска (1-й и 2-й этапы); реконструкцию участков автомобильной дороги К-19р Новосибирск–Ленинск-Кузнецкий (в границах Новосибирской области). Для обеспечения дополнительных транспортных связей активно застраиваемой территории Плющихинского микрорайона предлагается изменить срок реализации мероприятия «Строительство ул. Лобова до ул. Доватора», включив его в состав первоочередных. Также на первую очередь предлагается вынести мероприятия по реконструкции ул. Софийской (ОбьГЭС) на всем протяжении и по реконструкции ул. Громова от ул. Петухова до границы города Новосибирска (Затулинский ж/м).

Интересны также два заявленных объекта реконструкции, целью которых являются расширение проезжей части для организации выделенной полосы общественного транспорта. Это участок Советского шоссе от ул. Петухова до ул. Аникина протяженностью 2,2 км, известный как «Винаповский мост». А также реконструкция ул. Ватутина от пл. Маркса до ул. Новогодней с устройством дополнительной полосы. Другие объекты уже вошли в план реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД 2.0) и в течение двух-трех лет будут реализованы. Это оформление выездов из города: реконструкция участка Гусинобродского шоссе (восточный выход), улицы Кедровая (северный выход), улицы Большая (выход на Колыванскую трассу). Также предлагается реконструкция ул. Зыряновская от ул. Восход до Ипподромской. Это первоочередные мероприятия, реализация которых, за некоторым исключением, уже стартовала.

Концептуальный подход

Стандартный ответ на вызов, который сегодня стал очевидным, а особенно у тех, кто вынужден один-два-три часа проводить в ежедневных городских пробках, сводится к тому, что надо строить больше дорог. В городах развитых стран для многомиллионных мегаполисов в течение десятилетий создавалась так называемая двухконтурная улично-дорожная сеть: первый контур — обычные городские улицы с многочисленными светофорами и прочими атрибутами, успокаивающими автомобильный трафик. Второй контур — скоростной дорожный каркас, или по-английски, фривей. Движение на таких автострадах бессветофорное. А вот создание в Новосибирске такой двухконтурной системы — довольно-таки сложная задача. И перед проектировщиками встал реальный вопрос: в каком направлении развивать улично-дорожную сеть, что именно нужно строить и реконструировать на территории Новосибирска?

«Сегодня независимо от всех прочих обстоятельств нам придется развивать улично-дорожную сеть на периферии города и на новых территориях. Иначе нам не хватит места не только для личных автомобилей, но и для маршрутных автобусов и обеспечивающих жизнь города грузовых логистик. Также придется устранять тромбы на выходах (из городов. — «КС»)», — отмечал федеральным СМИ руководитель Общественного совета при Минтрансе РФ Михаил Блинкин, раскрывая транспортную проблему современных городов.

Но самое важное в словах транспортного эксперта: объем предложения асфальта общего пользования не будет увеличен в сколько-нибудь серьезных масштабах. «Скажу жестко и определенно: для решения проблемы автомобильной мобильности дорожно-строительными средствами никогда не хватит ни территории, ни денег, ни общественного согласия», — резюмировал Михаил Блинкин.

Это не означает, что не надо строить новые дороги и развязки. Важно определиться с приоритетами. И разработанная Схема дает ответы на поставленный вопрос выбора приоритетов и продолжения развития УДС в разных частях огромного мегаполиса.

Действительно, для создания двухконтурной улично-дорожной сети условия Новосибирска ограничены. Пример у всех на виду. Это улица Большевистская. Сделать ее бессветофорной с непрерывным движением на всем протяжении от Красного проспекта до разъезда Иня невозможно по простой причине. Она обладает всеми признаками городской улицы: частые светофоры на пересечении с ул. Добролюбова, ул. Днепрогэсовская, выездом из микрорайона «Европейский берег» и др. Их невозможно заменить двухуровневыми развязками. Также предпринятая попытка убрать пешеходов на второй уровень закончилась созданием уродливых надземных пешеходных переходов. Но на ряде участков оставлены наземные пешеходные переходы. На скоростной автостраде этого не должно быть даже в помине! Скоростная дорога типа freeway предполагает разделенные по направлениям проезжие части, планировочно отграниченные от пятна застройки, многоуровневые развязки.

Поэтому скоростные трассы с бессветофорным движением в Схеме представлены перспективным Юго-Западным транзитом, Южным обходом Новосибирска (в части городской территории с мостом через Обь), а также участком Бердского шоссе от разъезда Иня до городской черты Новосибирска.

Разработчики Схемы предлагают поэтапное строительство Юго-Западного транзита в течение всего срока действия документа до 2034 года. Это участки от ул. Ватутина до Сибиряков-Гвардейцев и далее до Толмачевского шоссе, а также с продолжением до границы города (ул. Малыгина) с устройством транспортной развязки на стыке транзита и ул. Сибиряков-Гвардейцев. Также предлагается строительство транспортной развязки в разных уровнях с железнодорожной линией на стыке улиц Троллейной, Хилокской и Толмачевского шоссе в рамках проекта транзита. Это объекты левобережной части транзита. Аналогичные объекты запланированы в правобережной части, в том числе участок транзита от ул. Кирова до ул. Доватора и далее до границы города с транспортными развязками.

На более отдаленную перспективу (после 2028 года) запланированы мероприятия по сооружению Южного транзита Новосибирска с мостовым переходом через Обь и автодорожными подходами к нему с транспортной развязкой с Советским и Бердским шоссе, соответственно, на левобережном и правобережном автодорожном подходе в городской черте.

Несколько транспортных развязок планируются на Бердском/Старом шоссе: в Матвеевке, на пересечении с ул. Русская в Академгородке, а также реконструкция моста через р. Н. Ельцовка.

В Схеме также предусматривается рокадная магистраль вдоль Оби от ул. Ватутина через площадку ЛДС с тоннелем под дамбой Октябрьского моста до ул. Стартовая и далее.

Таким образом, вокруг Новосибирска сформируется скоростной контур в виде Северного, Восточного и Южного обходов со скоростными элементами внутри городской черты. Это позволит вывести с уличной сети транзитный транспорт и даст возможность скоростного сообщения на ряде направлений внутри города. Но о создании полноценного каркаса в городской черте пока говорить не приходится.

Второе важное направление развития улично-дорожной сети — ее расширение в микрорайонах массовой застройки Новосибирска. Наиболее масштабные проекты — продление Красного проспекта с путепроводом через ж/д в микрорайон Родники, продление ул. Кирова в сторону Ключ-Камышенского плато и далее до городской черты, продление ул. Громова и ул. Сибиряков-Гвардейцев до городской черты на Затулинском жилмассиве. Ряд дорожных проектов на Северо-Чемском и Южно-Чемском жилмассивах, в микрорайоне «Чистая слобода» с реконструкцией ул. Титова до ул. Троллейная. Перечень объектов можно продолжить, их насчитывается порядка трех десятков.

Еще на один объект хотелось бы обратить внимание — реконструкция ул. Лескова в Октябрьском районе от ул. Б. Богаткова до ул. Белинского и дальнейшее строительство до Ипподромской. Таким образом, создается дублер перегруженной ул. Кирова.

Если сравнивать две представленные картограммы, то хорошо видно, что не удается разгрузить ул. Кирова, которая на карте помечена красным цветом, как и ул. Ватутина и ул. Сибиряков-Гвардейцев на левом берегу Новосибирска.

В целом же выполнение запланированных в Схеме мероприятий приведет к разгрузке улично-дорожной сети Новосибирска, количество участков с нагрузкой выше 100% существенно снизится.

Вопрос национального значения

Как известно, решение дорожной проблемы в широком смысле стало основным национальным приоритетом развития России. 9 октября текущего года Минтранс РФ представил доработанную по поручению главы государства редакцию нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» (БКАД). В период до 2030 года планируется выделить гигантскую сумму в 11,6 трлн руб. на дорожное строительство и безопасность движения. Нацпроект БКАД с объемом финансирования 4,7 трлн руб., напомним, выполняется с 2018 года. В его состав входят федеральные проекты «Дорожная сеть», «Безопасность дорожного движения», «Общесистемные меры развития», «Дороги Минобороны». Текущий план предусматривает ремонт 50% региональных дорог, 85% дорог агломераций. Хронологическое совпадение сроков реализации национального проекта и «Комплексной схемы организации дорожного движения Новосибирска до 2034 года» открывает определенные перспективы развития улично-дорожной сети города.

«Сегодня в ходе выполнения национального проекта БКАД мы наблюдаем улучшение состояния дорожной сети. Хотя есть вопросы по организации и проведению работ. За счет программы сегодня происходит реконструкция дорожной сети, в частности, таких объектов, как ул. Кедровая, ул. Большая, Гусинобродское шоссе. По нацпроекту новое строительство дорог будет возможным с 2022 года», — отмечает руководитель ФАР Вячеслав Ашурков.

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