Ещё один «ковидный» госпиталь открывается на базе больницы в Новосибирской области

Городская больница №4 новосибирского микрорайона Пашино начнёт принимать пациентов с коронавирусной инфекцией в ближайшее время. Такое решение приняли в министерстве здравоохранения Новосибирской области.
О решении областного минздрава сообщил руководитель ведомства Константин Хальзов во время онлайн-выступления 29 октября.
«С учётом этого развёртывания количество (свободных) коек у нас будет примерно порядка 15%», — сообщил министр.
Константин Хальзов также отметил: дефицита коек в регионе сегодня нет с учётом того, что коечный фонд постоянно пополняется.
Ранее Хальзов также сообщил, что областной минздрав в ближайшее время закупит 300 кислородных концентраторов для медучреждений, на базе которых развёрнуты инфекционные госпитали. На это из бюджета региона выделено 29 млн руб.