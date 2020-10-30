Сезон дорожных работ 2020 года можно считать практически завершенным и начинать готовиться к следующему году. К таким выводам пришли участники прошедшего 27 октября совещания, которое было посвящено реализации в Новосибирске национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Несмотря на то что год оказался не самым простым с точки зрения планирования на долгие сроки, с января дорожники отремонтировали 11 объектов на общую сумму более 1,5 млрд рублей. Это больше, чем в 2019 году. Еще 30 участков дорог было обновлено по муниципальной программе — на это ушло 192,5 млн рублей.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть напомнил о том, что за три года работы программы БКАД удалось полностью отремонтировать Красный проспект и реконструировать некоторые его участки. «За два года мы привели в нормативное состояние большой участок, который протянулся почти через весь Новосибирск — от ул. Сухарная до выезда из города в сторону Бердска — 27 километров. Это очень хороший результат, — подчеркнул мэр. — Увеличение финансирования положительно сказалось на объемах выполненных работ: за этот сезон мы отремонтировали почти 45 километров дорог».

Более подробно о работах этого сезона рассказал начальник департамента транспорта мэрии Новосибирска Роман Дронов. Из одиннадцати участков, обновленных в рамках нацпроекта, на пяти был проведен комплексный ремонт, на трех — капитальный ремонт, еще три участка были реконструированы.

«Изначально в январе 2020 года из федерального бюджета в рамках нацпроекта БКАД в Новосибирск поступил 1 млрд 122 млн рублей, — напомнил Роман Дронов. — В течение года лимиты увеличивались: в мае добавили 271,7 млн рублей, в сентябре еще 359,5 млн рублей».

Что дало увеличение финансирования? Некоторые проекты, запланированные на следующий год, были перенесены на текущий — например, новые этапы реконструкции улицы Кедровой и 2-й Станционной. Также были продлены участки текущих работ по улице Большевистской (район карьера «Борок», перекресток с улицей Добролюбова), перекресткам Бердского шоссе и проспекта Строителей, перекрестку Владимировской и Сухарной. Три объекта были завершены досрочно, и два из них — на улице Большевистской (Матвеевка — РМЗ и проспект Строителей — южная граница города).

Самым резонансным проектом начальник профильного департамента назвал перекресток проспекта Строителей и Бердского шоссе: «Предложили выезд без светофорного регулирования, что позволило наконец убрать пробку на выезде из Академгородка», — пояснил Роман Дронов. Аналогичное решение, по его словам, было предложено на выезде с улицы Большой на 2-ю Станционную, но там пробку убрать не удалось, хотя сократить смогли.

Достаточно сложным объектом стала улица Кедровая — пришлось состыковывать работу с планами «РЖД» и владельцами многочисленных коммуникаций «В итоге скорректировали вопрос предоставления субсидий — они все работы проводят, дают сметы, мы компенсируем затраты», — резюмировал Роман Дронов.

В этом году на улице удалось расширить переезд до четырех полос, что, опять же, позволило увеличить трафик. Расширили и восточный выезд из города, где долгое время находилось «бутылочное горло» на Гусинобродском шоссе. Решение очень своевременное — особенно с учетом того, что именно туда перебрался Новосибирский автовокзал.

Самым бюджетоемким проектом стал транзит через весь город длиной почти 28 километров, о котором упомянул Анатолий Локоть. Общая стоимость всех отремонтированных участков на этом пути составила почти 1,2 млрд рублей.

Следующая часть совещания была посвящена новым технологиям, которые могли бы помочь улучшить качество выполнения дорожного ремонта. «Важно не только отремонтировать, но и сохранить высокое качество покрытия на долгие годы, — подчеркнул Анатолий Локоть. — Сегодня мы видим, что технологии, которые были актуальны два-три года назад, уже не отвечают современным требованиям. Новые технологии несколько дороже, но они гарантируют нормативное состояние на более длительный период. При строительстве дорог мы стараемся использовать самые современные технологии».

Одну из таких технологий предложил руководитель ООО «НПП «Новасиб» Юрий Шевцов, который еще в 2016 году презентовал мэру универсальную дорожную заливку, которая изначально создавалась как защитный слой для датчиков автоматического слежения, но, как оказалось, ее можно применять и для укрепления дорожных колодцев. Пилотным участком стал перекресток улицы Писарева и Красного проспекта. Но наиболее актуальной, по мнению мэрии, эта технология может стать на Большевистской, где, с одной стороны, регулярно ходит тяжелый транспорт (там находятся склады, крупные магазины, предприятия, Мелькомбинат и так далее), с другой — есть участки, проблемные с точки зрения водоотвода.

«Классический метод выполнения примыканий колодцев к дорожной одежде имеет гарантию два года. Но мы видим, что уже через год-полтора этот стык разрушается и приходится его переделывать, — пояснил Роман Дронов. — Новый метод стоит дороже, но у него гарантия до четырех лет».

В числе новинок, применяемых в этом году, широко использовались асфальтобетонные смеси, изготовленные по технологии SuperPave, — этот метод позволяет получить покрытие, устойчивое к образованию колеи, трещин и разрушению.

На той же улице Большевистской впервые применили тросовое ограждение для разделения потоков транспорта. На улицах Владимировской и Большевистской использовали новые технологии обустройства колодцев — две разные методики.

В ходе совещания мэр несколько раз напомнил о том, что нельзя затягивать с подготовкой планов на следующий год. На сегодня, по его словам, уже состоялись конкурсные процедуры по трем объектам реконструкции, и в ноябре пройдут торги еще по трем объектам. «Таким образом, до конца года заключим шесть контрактов. Полный перечень объектов дорожного ремонта по муниципальной программе будет определен весной — по итогам оценки состояния дорог после зимы, — отметил Анатолий Локоть. — Всего на ремонт объектов по нацпроекту БКАД на следующий год запланирован 1,1 млрд рублей. Когда мы строим планы на будущий сезон, мы не всегда можем назвать точную сумму — она корректируется. И, как правило, всегда увеличивается. Поэтому мы надеемся, что эта сумма еще вырастет».

В 2021 году в Новосибирске будет продолжена реконструкция трех участков: на улице Кедровой (от Мочищенского шоссе до ул. Охотской), на улице 2-й Станционной (от ул. Большой до Колыванского кольца), а также Гусинобродского шоссе (от ТЦ «Восток» до выезда из города). Уже определены подрядчики и установлены лимиты бюджетных ассигнований.

Три объекта, конкурс по которым будет объявлен в ближайшие дни, это улица Хилокская на всем протяжении (1,79 км), улица Волочаевская (от проспекта Дзержинского до Гусинобродского шоссе) и улица Сибиряков-Гвардейцев (от площади Сибиряков-Гвардейцев до площади Кирова). Предварительная общая стоимость трех объектов — около 400 млн рублей.

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