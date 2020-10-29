Какой должна быть градостроительная политика в Новосибирске

Готовы ли власти Новосибирска к конструктивному диалогу по вопросам градостроительной политики? Нужно ли по поводу и без повода писать президенту и устраивать «импичмент» мэру, или же конфликтные вопросы можно решать через общественный совет? Эти вопросы я бы хотел затронуть в своей авторской колонке.

Так получилось, что в основном нашей строительной группе приходится заниматься «неточечными» объектами. Тем не менее, давайте посмотрим, что хорошо, а что плохо в точечных объектах?

Объяснять, в чем минусы такой застройки, излишне. Почему-то все считают, что это априори плохо, и это незачем обсуждать. Но найти что-то плохое можно всегда! В ситуации, когда для этого нет объективных причин, находится другое объяснение: «противно, что этот застройщик решает чьи-то жилищные вопросы, а не наши! А мы здесь в этих старых панельках мёрзнем, протекаем, летом без горячей воды и т д «плач Ярославны»».

Причём, если проанализировать, то плохо всегда только некоторому количеству людей, но отнюдь не большинству!

Теперь рассмотрим, что хорошо в точечных объектах. Для начала нужно понимать, что застройщик, который решился на строительство одиночного объекта в/рядом с существующей жилой застройкой попадает в сложно-сочинённые отношения с мэрией города.

Наиболее распространён следующий список обременений.

Перекладка сетей отопления, канализования, замена колодцев, задвижек, замена трансформаторных подстанций, кабельных сетей. Это обычный список «обременений», которые поддерживает муниципалитет и сетевые монополисты. Мэрию понять можно: новые сети прослужат долго без текущих ремонтов! А значит будет меньше жалоб жителей на инженерную инфраструктуру района/квартала. Спасибо мэрии, которая заставила застройщика сделать общественно-полезный вклад. Благоустройство и подключение нового объекта к дорожной сети. Это просто прямая обязанность муниципалитета. И застройщику приходится ремонтировать все подъездные дороги, делать тротуары, строить или обустраивать детские и спортивные площадки в тех местах, где ещё со времён советской власти забыли это сделать, либо сделали как попало, и оно пришло в негодность. В связи с тем, что наш мэр-коммунист, то на это обращает внимание вся мэрия. Каждый может подтвердить это примерами из своей жизни! Градостроительная необходимость в уплотнительной застройке. Мне, как участнику рынка, глубоко погружённому в градостроительные вопросы на территории нашего города (я являюсь членом общественного градостроительного совета под руководством мэра города), не приходится сомневаться в необходимости уплотнительной застройки при соблюдении всех нормативов. Это благо для города!

На это есть несколько причин. Во-первых, город не растаскивается по пустырям. В компактном мегаполисе есть масса преимуществ для жителей и для муниципалитета с точки зрения обслуживания. Дороги короче, больше денег на ремонт каждого метра дороги, меньше средств на уборку снега. Действующий мэр не виноват, что до него город уже растащили по пустырям, а критическая масса проблем пришлась на его правление.

Во-вторых, общественный транспорт в центре ходит лучше, чем в какое-то кукуево, а значит можно больше пользоваться им, а не личным автомобилем. Следовательно будет меньше пробок, меньше стрессов и аварий на дорогах. Школы, детские сады, расположенные в районах неплотной застройки (5-этажных панелек) с массовым проживанием пенсионеров недозагружены или загружены детьми с окраин, где социальной инфраструктуры не хватает!

В-третьих, маятниковые потоки транспорта (утром — в город, вечером — из города), создающие так много проблем горожанам. Это настоящий бич для такого мегаполиса, как Новосибирск. Часто для жителей отдаленных районов (те, которые уже понастроены при предыдущем мэре), каторгой выглядит эксплуатация приобретённого в полях жилого недвижимого многоквартирного имущества. Особенно с детьми. Утром, если родители оба работают, нужно отвезти в садик в школу, съездить на работу, найти где-то в центре бесплатный паркинг на весь день. Поэтому с работы нужно уехать вовремя (а работодатели не любят безответственных работников, могут быть проблемы с карьерой), забрать в обратном порядке из школы, садика и тащиться в пробке, подвергая испытанию выхлопными газами себя и детей (а им-то за что такие испытания?)

Что мы имеем в итоге? В своей колонке я хотел показать, что издевательства над нашими гражданами, вынужденными покупать жилье в отдаленных неблагоустроенных районах стоят того, чтобы серьезно задуматься и принять «программу возвращения людей в центр города».

Наш общественный градостроительный совет регулярно ставит такие вопросы, регулярно спотыкается о реакцию людей, которые уже благополучно живут в центре и не очень-то хотят пускать других!

Я как застройщик обеспечиваю жильём более тысячи семей в год, а попутно огромную кучу людей зарплатой, а город — налогами. И я считаю нашу мэрию и строительный департамент очень профессиональными в области градостроительства. Я вообще против потребительского шовинизма. На мой взгляд, большинство вопросов решаются без силовых способов. Не нужно по поводу и без повода писать президенту и устраивать импичмент мэру. Есть успешный опыт решения конфликтных вопросов через общественный совет. Всегда можно найти компромисс между застройщиком и жителями соседних домов. Но его нужно искать! И я считаю, что заигрывание с гражданами там, где нужно проявить твердость в отстаивании принятых на основании законов и других регламентов решений, вредно для нашего города. И часто такие акции происходят в корыстных целях тех, кто их организует!

Давайте думать о здоровье! Сегодня это очень важно!

P.S. В любом случае культурная 17-этажка лучше, чем промышленный объект с шныряющими на его территорию неэкологичными грузовичками.

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