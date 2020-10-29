Главной темой второй сессии Совета депутатов города Новосибирска 28 октября стала сложившаяся в городе ситуация с оказанием помощи больным коронавирусом. Депутаты заслушали доклад главы минздрава Новосибирской области Константина Хальзова и попросили его прояснить ситуацию по самым острым моментам в работе системы здравоохранения в регионе.

В условиях пандемии вторая сессия Совета депутатов Новосибирска прошла 28 октября при участии министра здравоохранения региона Константина Хальзова. Депутаты высказали свою обеспокоенность сложившейся в регионе ситуацией с доступностью помощи больным коронавирусом и попросили министра объяснить проблемы с лекарственным обеспечением, тестированием, недостатком коек в больницах и долгими ожиданиями врачей.

«Люди не могут сутками дождаться врача-терапевта и скорой помощи. Дозвониться по горячей линии и сдать тест на коронавирус тоже невозможно», — констатировал депутат Ростислав Антонов.

Депутат Антон Бурмистров поднял вопрос о доступности КТ-диагностики. Он обратил внимание, что в государственных учреждениях пройти такую диагностику почти невозможно, а в частных очереди выстраиваются на месяц вперед. В ответ Константин Хальзов заявил, что массово проводить КТ-исследование нельзя, оно должно применяться только к тяжелым пациентам по направлению врача поликлиники, через систему ОМС.

В свою очередь депутат Александр Бурмистров поинтересовался у министра о привлечении ресурсов военного госпиталя для лечения больных из гражданского населения. В ответ Константин Хальзов отметил, что возможность использования учреждения для лечения гражданских лиц предусмотрена договором с руководством госпиталя.

Согласно этому договору, в военном госпитале закреплено 35 мест за гражданскими лицами на случай необходимости. Но несмотря на то, что в первую волну коронавируса койки использовались активно, сейчас возможностей для их применения меньше. Причина — большое число зараженных среди самих военнослужащих, лечение которых в приоритете у военного госпиталя.

Также по запросу депутатов министр прокомментировал ситуацию с дефицитом лекарств в аптеках города. Он уточнил, что минздрав не контролирует частные аптеки, но по муниципальным вопрос уже решается. Так, уже на 45% повысилось количество антибиотиков, на 98% — интерферонов, на 71% стало больше противовирусных препаратов в муниципальных аптеках города.

При этом принятые меры упрощения системы маркировки лекарств, по мнению министра, должны в ближайшее время решить проблему с дефицитом препаратов во всех аптеках Новосибирской области.

Напомним, ранее жители города неоднократно обращались в СМИ и к депутатам по поводу перебоев с наличием и работой кислородных концентратов в больницах. Их применение у больных является одним из ключевых видов помощи при коронавирусе. По словам министра, правительство намерено дополнительно закупать кислородные концентраты для больниц. В настоящее время уже выделены средства из резерва для приобретения 300 аппаратов. Также, как сообщил Константин Хальзов, 15 млн рублей будет выделено на средства защиты для персонала «ковидных» госпиталей и поликлиник.

Однако отчет Константина Хальзова оставил немало вопросов у депутатов. Многие из них сочли недостаточными меры, принимаемые правительством региона в условиях пандемии. Так, депутат Игорь Титаренко обратил внимание на отсутствие взаимодействия областного министерства с общественными организациями и предпринимателями в решении общей проблемы.

«Почему мы стесняемся обратиться за помощью? Уверен, многие предприниматели и общественники откликнутся на такие просьбы. Например, к ним можно обратиться о предоставлении транспорта для развоза врачей по больным», — заявил депутат.

В качестве одного из решений вопроса в горсовете предложили передать часть автопарка мэрии и районных администраций во временное пользование поликлиникам.

Как констатировал спикер Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев, депутаты разошлись в своей оценке действий регионального министерства, и это было вполне ожидаемо.

«Сегодня было задано много вопросов министру. Кто-то из депутатов посчитал ответы на них удовлетворительными, кто-то нет. Например, был задан вопрос, можем ли мы увеличивать коечный фонд, есть ли возможность привлечения дополнительных врачей. Был получен ответ, что если мы перенаправляем врачей на лечение коронавирусных больных, то оголяем другие направления медицины. Дополнительно 300, 500, 1000 специалистов не появятся ниоткуда. Мы физически не сможем найти специалистов, которые будут работать в новых госпиталях. Из других городов мы их также не можем привлечь, так как везде ситуация похожая», — прокомментировал доклад министра здравоохранения области Дмитрий Асанцев.

При этом, как отметил спикер, Новосибирск находится не в худших условиях по оказанию медицинской помощи больным COVID-19 по сравнению с другими муниципалитетами, а региональный минздрав предпринимает все необходимые шаги и использует все возможности, которыми располагает для борьбы с коронавирусом.

Кроме того, на прошедшей сессии депутаты приняли решение обратиться к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину по поводу единовременных «коронавирусных» выплат пенсионерам. С такой инициативой в Совете депутатов ранее выступил депутат Александр Мухарыцин. Он предложил выплатить для поддержки пенсионеров сумму не менее величины прожиточного минимума в регионе.

«Граждане пожилого возраста оказались в самой сложной ситуации в связи с пандемией коронавируса. Они испытывают проблемы с приобретением лекарств, продуктов и всего необходимого. Мы обязаны их поддержать в этой непростой ситуации», — отметил Александр Мухарыцин.

Второй темой обращения в федеральное правительство стало предложение сохранять надбавку к пенсии для граждан, отработавших в сельском хозяйстве более 30 лет, но сменившим место жительства на город.

«Это необходимо, чтобы устранить несправедливость по отношению к пенсионерам, которые проработали долгие годы в сельском хозяйстве, а затем переехали в город. Мы считаем, что та надбавка, которая существует, должна за ними сохраняться. Эта компенсация должна быть независимо от того, где они живут», — подчеркнул спикер горсовета Дмитрий Асанцев.

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