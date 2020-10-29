«МегаФон» запускает спутниковую «дочку»

16 ноября начинает свою работу компания «МегаФон 1440», которая займется исследованиями использования низкоорбитальных спутниковых систем для предоставления высокоскоростной передачи данных. Основателем и держателем 100% акций компании является оператор связи «МегаФон», который намерен выделить в ближайшие два года не менее 6 млрд рублей на проведение прикладных исследований, разработку технических решений и испытания.

«МегаФон 1440» возглавит Алексей Шелобков, который совместит руководство исследовательской компанией с текущей должностью управляющего директора технологической компании YADRO, входящее в группу компаний «ИКС Холдинг». На старте проекта его команда будет сформирована из топ-менеджеров YADRO, а также специалистов «МегаФона» и компаний группы «ЮэСэМ Телеком».

«Наша цель – перенести опыт и подходы технологической индустрии в аэрокосмическую отрасль. За два года нам предстоит решить сразу несколько задач, – говорит Алексей Шелобков. – Во-первых, экономическую. Мы нацелены разработать такую модель, которая позволит сделать использование низкоорбитальных спутников для передачи данных рентабельным. Для этого сфокусируемся на сокращении стоимости производства спутников и наземного оборудования. Во-вторых, мы намерены привлечь к проекту широкий пул экспертов и инвест-партнеров. Цель, которую мы ставим перед собой, – достаточно абмициозная, достичь ее планируем за счет привлечения в проект лучших умов из разных сфер. Наконец, третья задача – протестировать новые технологии в реальных условиях. Первые орбитальные миссии спутников от «МегаФон 1440» мы рассчитываем совершить уже на горизонте пяти лет».

Сегодня наземной связью покрыто порядка 35% территории страны, а в зонах с низкой плотностью населения прокладка оптоволокна требует все более существенных инвестиций. Эти расходы уже сопоставимы с вложениями в спутниковые системы. Единственным способом обеспечения повсеместного покрытия является конвергенция наземной и спутниковой связи. С ее появлением мы получим универсальную транспортную сеть для всех поколений связи – нынешних, завтрашних и послезавтрашних.

Основные преимущества низкоорбитальной спутниковой связи – возможность обмена информацией с низким уровнем задержки сигнала (от 20 мс) и высокой скоростью передачи данных – от 50 Мбит/с до 1 Гбит/с.

«Мы уверены, что за гибридными орбитально-наземными телекоммуникационными сетями – будущее, – говорит генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян. – Такие сети смогут дать высокоскоростную связь по всей территории России, вне зависимости от удаленности до абонента или рельефа местности. Это делает их сверхвостребованными не только для развития в дальних областях страны, но и в части применения новых поколений связи, а также интеграции IoT-решений для всех секторов реальной экономики в стране».

Цифра «1440» в названии компании символизирует число оборотов вокруг Земли, сделанных первым искусственным объектом, выведенным на орбиту, аппаратом «Спутник-1». Новый способ доставки сигнала, по замыслу организаторов, даст серьезный импульс развитию телекоммуникационных технологий, который почувствуют все абоненты – от массового сегмента до корпоративного и государственного секторов.

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