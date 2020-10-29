Аналитики МТС, проанализировав рынок смартфонов за прошедшие три квартала, выделили главный тренд этого года – им закономерно стал рост онлайн-продаж. С января по сентябрь новосибирцы приобрели в интернет-магазинах на 60% больше устройств, чем в аналогичный период прошлого года. При этом в денежном выражении продажи в столице Сибири увеличились лишь на 5%.

С начала 2020 года в Новосибирске чаще всего покупали смартфоны среднего ценового сегмента, что соответствует общероссийской статистике. 80% купленных гаджетов стоили менее 20 тысяч рублей, а самую высокую динамику показала ценовая категория от 50 тысяч рублей – продажи в этом сегменте увеличились на 20% в натуральном выражении и 40% в денежном.

Средняя стоимость смартфонов, заказанных новосибирцами в сети, увеличилась на 2% до 16,2 тысяч рублей. В Топ-5 самых популярных моделей вошли следующие модели: лидером стал Samsung Galaxy A10, на втором месте Samsung Galaxy A51, на третьем – Honor 10 Lite. Замыкают пятерку самых востребованных гаджетов Samsung Galaxy A01 и Honor 8A.

При этом новосибирцы стали на 32% реже брать рассрочки и кредиты на новые смартфоны, а покупали их на сэкономленные в период самоизоляции средства. Сэкономили жители региона на отмене отпусков, снижении трат на одежду и развлечения, а также на использовании и обслуживании автомобиля.

Наибольшая покупательская активность новосибирцев пришлась на апрель и август. Второй скачок продаж был зафиксирован в сентябре и был связан с началом учебного года и открытием нового делового сезона. Помимо Новосибирска, чаще всего новые смартфоны приобретали в Оби, Бердске и Искитиме.

Рост онлайн-покупок смартфонов продолжился в Новосибирске и после отмены самоизоляции. Так, в третьем квартале текущего года их продажи в сети выросли в среднем в 1,5 раза, а продажи защитных чехлов, носимых устройств и беспроводных наушников — увеличились вдвое.

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