«Ростелеком» предлагает сибирякам дистанционное обслуживание

«Ростелеком» расширяет ассортимент услуг, которые можно получить полностью онлайн. В таком формате можно получить консультацию по услугам компании, обратиться в техподдержку или подать заявку на подключение цифровых сервисов.

«Мы отмечаем рост востребованности каналов дистанционного обслуживания: в целом по Сибири за 2020 год количество удаленных операций, в том числе онлайн-заявок на подключение услуг, выросло на 35% по сравнению со средними показателями прошлого года. Абоненты выбирают онлайн за простоту и доступность, а также из-за соблюдения правил самоизоляции, — уточнил заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком», директор по работе с массовым сегментом Александр Бойкиня. — Для того, чтобы подключить нужные услуги, не нужно тратить время на поездку в центр обслуживания, это удобнее сделать из дома с любого устройства, имеющего доступ в интернет».

Для того, чтобы управлять услугами удаленно, абонентам «Ростелекома» достаточно зарегистрироваться в едином личном кабинете на сайте компании. После этого они могут самостоятельно выбрать тариф на интерактивное телевидение Wink, узнать про опции сервиса «Умный дом» или уточнить дополнительные возможности домашнего интернета. Через личный кабинет также удобно оплачивать счета за подключенные услуги.

Для совершения различных операций можно установить мобильное приложение «Мой Ростелеком». Тогда личный кабинет у абонента компании будет всегда под рукой: оплачивать счета и консультироваться со специалистами можно со смартфона.

На сайте компании также можно подключить образовательный онлайн-сервис «Ростелеком.Лицей», который рассчитан на учеников 1–11 классов, чтобы учиться онлайн по программе, соответствующей федеральным государственным образовательным стандартам. На платформе школьники могут повторить пропущенные или сложные темы, разобраться с домашним заданием, закрепить знания с помощью тренажеров и тестов, а также подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ.

В связи с популярностью онлайн-услуг «Ростелеком» продолжает оптимизировать работу действующих центров продаж и обслуживания розничной сети «Ростелекома». Получить подробную информацию о сервисах и услугах компании можно на сайте, в личном кабинете или уточнить по бесплатному телефону 8-800-100-0-800.

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