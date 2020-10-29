Жителей Новосибирской области обязали носить маски до Нового года

Режим повышенной готовности в Новосибирской области продлён до 31 декабря 2020 года. Такое постановление подписал губернатор Андрей Травников 28 октября.

Как сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области 29 октября, изменения внесены в постановление губернатора «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации», которое было принято 27 марта.

Согласно документу, во всех организациях региона обязателен масочный режим.

«Предписано не допускать в помещение, на иную территорию осуществления деятельности, в транспортное средство граждан, не соблюдающих масочный режим, при нарушении масочного режима гражданином прекращать его обслуживание (отказывать в обслуживании)», — напомнили в правительстве Новосибирской области.

Носить маски также необходимо в театрах, кинотеатрах и концертных залах.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщал, что в регионе не планируются дополнительные ограничения из-за распространения инфекции, однако во избежание таких мер необходимо неукоснительно соблюдать масочный режим. Глава региона также поручил ужесточить санкции к его нарушителям.

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