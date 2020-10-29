Минздрав Новосибирской области вдвое усилил «Единую регистратуру»

Министерство здравоохранения Новосибирской области увеличило численность сотрудников службы «124» для сокращения времени дозвона в «Единую регистратуру». Об этом рассказал глава ведомства Константин Хальзов на брифинге 29 октября.

Как сообщил Константин Хальзов, с 30 октября количество работников службы вырастет на 30 человек. По словам министра, это позволит увеличить возможность дозвона в два раза.

«Дополнительно усиливается работа по службе 03 – обучено ещё 15 человек, которые будут обслуживать звонки. Кроме того, вчера была договоренность об усилении ординаторами медуниверситета первичного звена системы здравоохранения», – сказал Константин Хальзов.

Министр также напомнил, что накануне на внеочередном заседании правительства Новосибирской области было принято решение о закупке 300 дополнительных концентраторов кислорода и почти 15 000 комплектов средств индивидуальной защиты. Константин Хальзов также отметил, что все «ковидные» госпитали региона ещё летом были оснащены проводным кислородом. Кроме того, летом дополнительно закупили 470 концентраторов кислорода.

«Они находились в резервном центре для того, чтобы в случае необходимости применить их для оказания медицинской помощи. Сейчас мы перепрофилируем новые госпитали, и как раз в них были направлены эти кислородные концентраторы», – сообщил Константин Хальзов.

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