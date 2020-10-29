Почти 30 млн рублей выделят власти Новосибирской области на закупку кислородных концентраторов в «ковидные» госпитали

Правительство Новосибирской области выделит 29 млн рублей за закупку 300 кислородных концентраторов для медучреждений региона, на базе которых работают инфекционные госпитали. Кроме того, 15 млн рублей власти направят на приобретение средств индивидуальной защиты для врачей.

Об этом сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов во время брифинга 29 октября.

«Понимая, что количество пациентов у нас растёт, были выделены средства, и мы в ближайшее время будем закупать 300 концентраторов», — сказал Константин Хальзов в ходе брифинга.

По словам министра, закупленные концентраторы и средства защиты поступят в резерв и будут расходоваться по мере необходимости.

Глава областного минздрава отметил, что сейчас кислород проведён во всех инфекционных госпиталях, которые были созданы в регионе весной и летом. За лето эта работа полностью завершилась – в течение трёх месяцев кислород поступил в третий корпус Горбольницы, в городскую больницу №3 и больницу скорой помощи №2.

Также летом власти закупили 470 дополнительных кислородных концентраторов. До начала второй волны эпидемии в октябре они находились в резерве, однако сейчас это оборудование активно идёт в ход.

Константин Хальзов также сообщил, что к работе в единой справочной службе по номеру «124» присоединилось ещё 30 специалистов, а на звонки по телефону «03» будут отвечать ещё 15 человек. Также планируется, что первичное врачебное звено будет усилено ординаторами Новосибирского медуниверситета.

Напомним, за последние сутки в Новосибирской области коронавирусной инфекцией заболело 178 человек, в то время как днём ранее в регионе было зафиксировано 180 вновь заражённых, а ещё раньше – 183.

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