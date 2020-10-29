Международный форум «АртЦифровизация» стартовал в Кузбассе

По словам организаторов, форум «АртЦифровизация» – это масштабная площадка для демонстрации успешно реализованных проектов, отечественных и зарубежных практик в области применения цифровых технологий в культуре и искусстве, а также проектов креативных индустрий и примеров арт-пространств. На базе мероприятия планируется создать платформу, которая будет способствовать внедрению цифровых технологий в культурную сферу страны.

Трансляция двухдневного форума проходит на сайте мероприятия. После регистрации на этом же ресурсе его участники смогут пообщаться в чате Теlegram-канала с российскими и зарубежными экспертами.

После торжественного открытия форума начнется пленарное заседание. На нём представители министерства культуры РФ, Торгово-промышленной палаты РФ и ведущих международных инновационных компаний и корпораций, а также эксперты в области цифровизации культурного наследия мирового уровня и губернаторы регионов обсудят реализацию федерального проекта «Цифровая культура», который реализуется в рамках нацпроектов «Культура» и «Цифровая экономика РФ».

Участники форума дадут экспертную оценку задачам и результатам реализации проектов. Итогом обсуждения станет резолюция, которая будет направлена в профильные министерства и ведомства.

Как уточняет председатель организатора — Кемеровского Союза предпринимателей Кристина Фролова, цифровизация культуры – это важнейший ресурс социально-экономического развития России. Инвестиции в культуру – это инвестиции в социальную сферу страны, в воспитание творческой молодежи и обеспечение занятости населения через развитие сектора креативных индустрий.

В официальном открытии форума примут участие замминистра культуры РФ Максим Ксензов, вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев, директор социальных программ Фонда Росконгресс Елена Маринина, председатель Комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации РФ Лилия Гумерова, основатель международной IT-компании Nites Group (генеральный партнёр форума) Миодраг Скрибич, куратор Expocenter.Digital Фонда развития цифровой экономики Ольга Франчук и другие. В экспертных сессиях примут участие более 85 спикеров из 15 регионов России и шести стран-участников.

За два дня на экспертных сессиях планируется обсудить такие темы, как «Роль бизнеса в формировании цифрового культурного наследия», «Кластеризация – дань моде или необходимость», «Культурный туризм со смартфоном в руках», «Цифровое арт-пространство», «Возможности искусственного интеллекта», «Опыт art-кластеров Москвы и Калининграда» и «Цифровые технологии для культурного наследия».

На экспертной сессии «Мировой опыт в цифровизации культуры и искусства. Диджитализация искусства: платформенные решения и новые компетенции» примет участие руководитель лаборатории дополненной реальности «ArLab.me» Алексей Силин. Он расскажет о внедрении обучающих продуктов с технологией дополненной реальности и представит уникальные разработки лаборатории.

Участие в форуме бесплатное. Формат мероприятия позволяет всем участникам напрямую задать вопросы к выступающим спикерам и получить ответ.

Форум проходит на средства гранта «Российского фонда культуры», представленного в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Прямая трансляция форума также будет доступна на сайте КУЛЬТУРА.РФ.

#нацпроекткультура#российскийфондкультуры#цифра#искусство#кемеровскийсоюзпредпринимателей

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