Прирост больных коронавирусом продолжает снижаться в Новосибирской области

По данным оперативного штаба по наблюдению за распространением коронавирусной инфекции в Новосибирской области, к утру 29 октября в регионе зарегистрировали 178 новых больных. Днём ранее прирост пациентов с диагнозом COVID-19 среди новосибирцев составил 180 человек, а за сутки до этого – 183 человека.

Как сообщили в оперативном штабе, всего в Новосибирской области выявлено 16 939 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе 1 077 – среди детей. Выздоровели 14 088 пациентов, а за сутки – 164.

С 28 на 29 октября в регионе скончались четверо больных. Это мужчины 61 года и 82 лет, а также женщины 62 лет и 81 года. Всего от инфекции умерло 578 жителей Новосибирской области.

В Кузбассе за минувшие сутки зарегистрировано 180 новых случаев заражения (всего 15 057), 161 человек выздоровел (всего 10 396), умерли пятеро (всего 216). В Алтайском крае 29 октября коронавирусом заболело 216 человек (всего 18 781), из больниц выписали 122 человека (всего 15 936), скончались 14 человек, из них 6 – непосредственно от осложнений COVID-19 (всего 748, из них от инфекции нового типа погиб 361 больной).

Напомним, 29 октября в Росздравнадзоре по Новосибирской области сообщили об увеличении количества антибиотиков в аптеках региона на 65%.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.