Если и нужно говорить о какой-то муниципальной политике в Новосибирске, то прежде всего это должна быть политика в сфере образования. А возможно и вообще какое-то время нужно говорить только о ней, ведь именно сфера образования – это порядка 55 % всего городского бюджета Новосибирска, более 500 подведомственных организаций и около 40 тысяч сотрудников.

Собственно, только этой системы хватит любому мэру или всему муниципальному депутатскому корпусу, чтобы 5-10 лет последовательно реализовывать все свои идеи по оптимизации, повышению эффективности, информатизации и внедрению каких бы то ни было стратегических инициатив. Несмотря на это, образование как священная корова – почему-то всегда находится вне фокуса сколько-нибудь серьезных публичных дискуссий.

Тем более, что менять действительно есть что. Даже по безоценочной государственной и муниципальной статистике, система образования Новосибирска находится далеко не на первых позициях не только на федеральном, но и на региональном уровне. Системная слабость муниципальной системы образования, отсутствие внятных стратегических ориентиров, информационная закрытость, управленческая неэффективность, обращенность внутри себя – это только некоторые проблемы отрасли. Для их диагностирования даже не нужно проводить никаких специальных исследований, достаточно свести в одном месте все доступные отчеты государственной системы мониторинга образования.

При этом известны и рецепты повышения успешности – их давно описали не только ученые от образования, но и применили на практике другие крупные муниципалитеты. Это оптимизация сети учреждений, работа с местным сообществом и точечное, экспертное внедрение инноваций, развитие разных (в том числе, разнонаправленных) моделей образовательных организаций, стимулирование частной инициативы в отрасли.

Как сегодня выглядит муниципальная система образования Новосибирска

Как известно, Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», принятый в 2003 году, закрепил в компетенции муниципалитетов несколько уровней образования: дошкольное, общее и дополнительное.

Согласно последнему отчету Департамента образования мэрии города Новосибирска (за 2019 год), в муниципальной отрасли образования сейчас работает более 500 учреждений (таблица 1).

Таблица 1. Структура и динамика муниципальных учреждений отрасли «Образование» в Новосибирске

Учреждения образования 2016 год 2017 год 2018 год Общеобразовательные учреждения, в том числе: 211 212 213 — СОШ 124 126 127 — школа с углубленным изучением отдельных предметов 16 15 16 — гимназия 17 17 17 — лицей 21 21 21 — образовательный центр 2 2 2 — школа-интернат 2 2 1 — начальные школы – детский сад 2 2 2 — вечерние (сменные) школы 12 12 12 — специальные (коррекционные) ООУ 15 15 15 дошкольные образовательные учреждения 246 243 243 учреждения дополнительного образования, в том числе 44 44 44 — для детей 41 41 40 — для взрослых 3 3 4

Из этой таблицы видно, что система в целом стабильна – в ней давно уже нет никаких существенных системных изменений. Если и есть рост, то почти исключительно в категории «обычные школы», которые ежегодно сдаются в строй в Новосибирске. Новых лицеев, гимназий и иных «прорывных» учреждений в городе давным-давно не появляется.

Кроме этих учреждений, в системе работает 9 подведомственных организаций, которые не только выполняют собственно образовательные, но и обеспечивающие функции (информатизации, психологического сопровождения и так далее). Это, по данным того же отчета 2019 года, МКУДПО ГЦИ «Эгида», МКУДПО «ГЦРО», МАУДПО ДУ, МКУ ДПО «ГЦОИЗ «Магистр», МАУ ДО ДТД УМ «Юниор», МБУДО «ГЦ «Виктория», МАУДО «Детский автогородок», МКУ ДО ГРЦ ОООД «Форус» (управляет всеми муниципальными детскими лагерями), МАУ ДО ДЮЦ «Планетарий».

Консолидированный бюджет отрасли все последние годы составлял порядка 20 млрд рублей – плюс/минус 2-3 миллиарда. Это, по меркам Новосибирска, существенные деньги. Чтобы понять масштаб, достаточно сказать, что в 2020 году следующая статья расходов в муниципальном бюджете Новосибирска – «Национальная экономика» аж в три раза меньше образования, там чуть более 7 млрд рублей. Здесь также важно констатировать: значительная часть этого бюджета просто «проедается» системой, а бюджеты программ развития предельно скромны. Скажем, в 2018 году в рамках муниципальной программы «Развитие сферы образования города Новосибирска» на развитие материально-технической базы школ, садиков и центров допобразования было потрачено только 2,2 млрд рублей, из которых 1,5 млрд – капитальные вложения и капитальный ремонт. Но даже при этом муниципалитет профинансировал только треть (845 млн) из этой программы – остальное взяли на себя бюджеты других уровней. Школы в Новосибирске же строятся практически вообще без участия муниципалитета – это все региональные и федеральные программы.

В муниципальных образовательных учреждениях города в 2018 году работало более 35 тысяч человек, в том числе педагогов – более 18 тысяч, руководителей – более 1800 человек. Примечательная деталь связана с обучением этих сотрудников. По официальным данным муниципалитета, за год обучение прошли около 8800 сотрудников системы образования, при этом за пределами Новосибирской области – лишь 51 руководитель и 578 педагогов. Это довольно печальная статистика: только около 3% педагогов обучались во «внешнем мире», подавляющая доля системы получается замкнутой на саму себя.

Система, как уже говорилось выше, предельно гомогенная, вся предсказуемо одинаковая. Одинаковая она даже в своей «инновационности». В отчете департамента говорится буквально следующее: «провозглашение государством приоритетов в системе общего образования вызвало массовую инновационную деятельность школ» (ремарка: каждому понятно, что инновационная деятельность априори не может быть массовой). Эти лозунги подкреплены фактами: если в 2016 году «городских инновационных площадок» было 44, то в 2018 – уже 110. Кроме того, ряд школ имеют статус «городская опорная площадка», «городская стажировочная площадка», «городская пилотная площадка», «городской ресурсный центр», «городской консалтинговый центр». Всего какой-то особый статус имеют 154 учреждения – то есть, две трети школ Новосибирска.

Наконец, на уровне муниципалитета фактически нет никаких внятных, амбициозных и измеримых целей, которые город ставит перед системой образования. В муниципальной программе «Развитие сферы образования города Новосибирска» на 2018-2021 годы, принятой в октябре 2017 года, одни социальные лозунги про общедоступное образование, дополнительное образование и детский летний отдых, условия для гармоничного развития личности и так далее. Такого рода целеполагание – типичное для муниципалитетов, демонстрирующих низкую эффективность в сфере управления образованием: отсутствие системного подхода и неготовность управленческих структур к определению перспективных направлений развития муниципального образования.

Как мы выглядим на фоне других

Теперь давайте сравним муниципальную систему образования Новосибирска с другими. Начнем даже не с федерального, а с нашего же регионального уровня. Такая постановка вопроса на первый взгляд кажется абсурдной: интуитивно мы представляем, что уж в Новосибирской области система образования Новосибирска должна по всем параметрам занимать лидирующие позиции. Но на самом деле это далеко не так. Такие выводы можно сделать из публичных отчетов Новосибирского института мониторинга и развития образования (НИМРО).

Возьмем, для примера, отчет «Результаты второго этапа мониторинга качества общего образования в общеобразовательных организациях Новосибирской области в 2019 году». В рамках этого мониторинга было проведено две оценочные процедуры в 2017 и 2019 годах по предмету «Математика», а также в 2018 и 2020 годах – по предмету «История». В первой десятке успешных муниципальных систем образования региона по предмету «История» Новосибирск появляется только на девятом месте (Таблица 2). И это при том, что авторы отчета совершенно справедливо сравнивают в общем сопоставимые муниципальные районы Новосибирской области с административными районами Новосибирска – прежде всего, по количеству объектов управления.

Таблица 2. Первая десятка успешности по предмету «История», 7 класс

№ Район Количество ОО Кол-во человек Средний уровень выполнения, % Справились, % 1 Карасукский район 28 496 49 71 2 Купинский район 28 264 46 73 3 Кочковский район 12 138 45 66 4 Кыштовский район 15 103 44 62 5 Маслянинский район 21 275 44 65 6 Северный район 11 82 44 53 7 Татарский район 31 399 43 61 8 Чистоозерный район 21 156 43 55 9 Калининский район г. Новосибирска 26 1875 43 55 10 Советский район г. Новосибирска 17 1060 43 53

Аналогичные результаты система показывает и по предмету «История» (9 класс). Здесь в десятке лучших районов только на шестом месте появляется Ленинский район Новосибирска со средним уровнем выполнения заданий – 45%. Для сравнения, у лидера рейтинга – Северного района уровень выполнения заданий составляет 50%.

При этом, если рейтинг составляется уже по конкретным образовательным учреждениям (Таблица 3), то здесь Новосибирск уверенно вырывается вперед, занимая 7 из 10 верхних мест рейтинга.

Таблица 3. Первая десятка ОО по средней успешности выполнения диагностических работ с выборкой более 20 человек (7 класс)

№ Район Название ОО Кол-во человек Средний уровень выполнения, % Справились, % 1 Ленинский район г. Новосибирска МАОУ Вторая гимназия 111 67 97 2 Центральный округ г. Новосибирска МБОУ Лицей №200 92 64 93 3 Кировский район г. Новосибирска МБОУ СОШ №170 79 64 98 4 Искитимский район МКОУ Гимназия №1 26 64 96 5 Советский район г. Новосибирска МБОУ Лицей №130 98 62 85 6 Октябрьский район г. Новосибирска МБОУ Лицей № 185 75 61 97 7 Ленинский район г. Новосибирска МБОУ СОШ №67 71 61 90 8 Карасукский район МБОУ СОШ №5 Карасукского района 70 61 94 9 Искитимский район МКОУ СОШ с. Лебедевка 32 60 100 10 Ленинский район г. Новосибирска МБОУ Лицей №136 94 57 94

Из этих данных можно сделать довольно простой вывод: новосибирская муниципальная система образования при наличии очень сильных лидеров в среднем демонстрирует крайне посредственные результаты даже на фоне остальной Новосибирской области.

На собственно образовательные результаты накладываются и управленческие проблемы. В рейтинге районов с выявленными признаками необъективности поданных данных, который также составляет НИМРО, 5 из 10 территорий – это Новосибирск.

Есть и еще один любопытный отчет – «Мониторинг систем общего образования муниципальных районов, городских округов Новосибирской области» за 2018 год. В этом отчете сотрудники НИМРО рассчитывают интегральный показатель результативности муниципальных систем общего образования как среднее арифметическое по четырем направлениям оценки – «Качество учебных результатов выпускников ОО», «Социализация детей и подростков», «Доступность общего и дополнительного образования», «Охрана и укрепление физического здоровья обучающихся и воспитанников». В этом рейтинге Новосибирск не входит даже в десятку лучших по Новосибирской области, занимая лишь 11-е место (Таблица 4).

Таблица 4. Индекс результативности муниципальных систем образования

Муниципалитет 2015/2016 учебный год 2016/2017 учебный год 2018/2019 учебный год Среднее значение сводного индекса Сводный рейтинг Сводный индекс Рейтинг Сводный индекс Рейтинг Сводный индекс Рейтинг р.п. Кольцово 0,715 1 0,653 2 0,685 1 0,684 1 г. Искитим 0,593 3 0,676 1 0,668 2 0,646 2 Кыштовский район 0,648 2 0,603 5 0,654 4 0,635 3 Барабинский район 0,574 6 0,625 3 0,659 3 0,619 4 Куйбышевский район 0,583 5 0,619 4 0,643 5 0,615 5 Здвинский район 0,523 11 0,571 9 0,638 6 0,578 6 Ордынский район 0,536 10 0,557 12 0,631 7 0,575 7 Кочковский район 0,588 4 0,570 10 0,559 15-16 0,572 8 г. Бердск 0,570 7 0,564 11 0,560 13-14 0,565 9 Убинский район 0,558 8 0,530 16 0,584 11 0,557 10 г. Новосибирск 0,511 14 0,578 8 0,558 17 0,549 11

Еще хуже город выглядит в сводном рейтинге организационно-управленческой эффективности за 2015-2017 годы – здесь Новосибирск уже на 27 месте (!) в регионе среди всех районов и городских округов. То есть, во нижней половине рейтинга, между Черепановским и Каргатским районами. Этот показатель также является интегральным и учитывает несколько параметров: доля руководителей образовательных учреждений, прошедших в течение трех лет обучение, доля учителей в возрасте до 35 лет, темпы прироста значений частных индексов по направлениям блока показателей «Результативность», доля участников (победителей) региональных конкурсов системы образования, потенциал обновления кадрового состава, доля сайтов образовательных организаций, заполненных на 100% согласно требованиям законодательства и другие.

Поднимемся на федеральный уровень, где нам тоже доступны данные для проведения нескольких сравнительных процедур. Первая – это структура бюджета отрасли. Мы провели сравнительный анализ доходов бюджета муниципальной отрасли образования в Новосибирске и некоторых других российских городах-миллионниках (таблица 5).

Таблица 5. Структура доходов бюджетов сферы образования в Новосибирске и других российских городах-миллионниках в 2019 (2017) году (млрд руб).

Город (год) Всего доходов в том числе, из регионального и федерального бюджетов в том числе, из муниципального бюджета Новосибирск (2019) 16,7 14,2 0,8 Казань (2019) 17,7 7.8 7,4 Красноярск (2019) 13,5 8,9 4,6 Омск (2019) 7,4 6,3 1,1 Челябинск (2017) 15,1 9,7 5,4 Нижний Новгород (2019) 18,7 н\д н\д

Здесь можно сделать, по меньшей мере, два вывода. Как говорится, хороший и плохой. Хороший состоит в том, что доходная часть муниципальной системы образования в Новосибирске находится на вполне приличном уровне ресурсного обеспечения – это к слову о достаточности ресурсов, которая в целом аналогична по сравнению с другими «миллионниками». А плохой такой: муниципалитет Новосибирска практически не участвует финансово в жизнедеятельности, и тем более развитии системы образования, а муниципальный бюджет в части доходов сферы образования фактически занимается почти исключительно перекачиванием ресурсов из вышестоящих бюджетов в учреждения.

Довольно скромно Новосибирск выглядит и по другим показателям. Так, по данным НИУ ВШЭ, Новосибирская область в целом занимает только 28-35 место по сводному индексу качества образовательной инфраструктуры. И дело тут исключительно в муниципальном уровне – по уровню инфраструктуры учреждений среднего профессионального образования (это уже ведение региона) Новосибирская область уже на 7 месте. Справедливости ради, необходимо отметить, что строим мы при этом много: Новосибирск находится на втором месте в России по количеству возведенных учреждений образования (Таблица 6). Однако, как уже было сказано выше, это почти исключительно заслуга региона.

Таблица 6. Строительство новых образовательных учреждений в городах-миллионниках в 2008-2019 гг. (данные мэрии Казани)

Город Построено детских садов Построено школ Всего Казань 117 22 139 Новосибирск 85 6 91 Екатеринбург 52 18 70 Челябинск 52 9 60 Воронеж 43 17 60 Омск 44 3 47 Нижний Новгород 41 2 43 Уфа 30 11 41 Красноярск 33 5 38 Ростов-на-Дону 31 4 35 Самара 20 2 22 Волгоград 13 1 14 Пермь 10 3 13

Наконец, федеральная статистика показывает и недостаточный уровень развития частного образования. Новосибирск находится лишь на 27 месте в России по интегральному показателю развития частных школ, который включает в себя долю учащихся частных школ в общей численности школьников и долю частных школ в общем количестве таких образовательных учреждений.

Предварительное резюме: в чем основные проблемы

Итак, давайте резюмируем основные проблемы муниципальной системы образования Новосибирска. Прежде всего, это управленческая неэффективность. На уровне бюджетного устройства это выражается в недостаточном, почти символическом участии муниципалитета в развитии системы образования. На уровне интегральных показателей – в недостаточной прозрачности, отсутствии стратегического видения, комплексной системы развития кадров и так далее.

Во-вторых, это слабые образовательные результаты. При наличии школ – несомненных лидеров федерального уровня, муниципальная образовательная система Новосибирска показывает скромные результаты даже при сопоставлении с остальной Новосибирской областью.

В-третьих, это предельная гомогенность системы. Муниципальная система Новосибирска напоминает армейский строй: если инноваторы – то все, если образовательная модель – то одна, если развитие – то прежде всего стандартных общеобразовательных школ. Здесь очень немного частных школ, немного просто инаковости в образовательных моделях и подходах к развитию.

При этом Новосибирск очевидно имеет совершенно уникальный потенциал для развития муниципальной системы образования, имея сопоставимые с другими городами-миллионниками ресурсы и являясь при этом «городом-пылесосом» для всей Западной Сибири, «магнитом» для качественных человеческих ресурсов.

Что нужно делать

Муниципальную систему образования Новосибирска необходимо модернизировать и гармонизировать с современными тенденциями развития интеллектуального потенциала ведущих регионов мира. Повторимся, этот вывод лежит буквально на поверхности и сквозит едва ли не из каждого официального отчета федерального, регионального и муниципального уровней.

Предлагаемые ниже 10 шагов для модернизации муниципальной системы образования основаны, прежде всего, на современных отечественных исследованиях в сфере общего и дополнительного образования (в этом смысле, они являются частью доказательной образовательной политики), а также на актуальном и репрезентативном для Новосибирска опыте развития локальных образовательных систем. Другими словами: это точно сработает, если заниматься этим всерьез.

Стратегическое целеполагание для каждого уровня муниципальной системы образования

Новосибирскому образованию нужны понятные, измеримые, но, что не менее важно, амбициозные цели. Такой целью может быть, например, на уровне общего образования – муниципальное методическое лидерство федерального масштаба. В частности, одной из перспективных целей модернизации российского общего образования называется переход от принудительно-трансляционной к деятельностной модели, основанной на идеях Л.С. Выготского и А.Н. Леонтьева. Это то, что сегодня принято называть «скандинавской моделью образования», но в России ее корни едва ли не сильнее, чем в Западной и Северной Европе. Почему бы Новосибирску не стать локомотивом этих изменений?

В качестве варианта схемы целеполагания можно предложить и общественное участие. Начать и изучения федеральных данных и «приземлить» их на муниципальную почву. В целом довольно точно понятно, чего общество ждет от школы (Таблица 7): общекультурное развитие, подготовка к будущему получению профессии, навыки самодисциплины и так далее. Быть лидером во всем невозможно – но выбрать точку сосредоточения сил вполне реально и даже необходимо.

Таблица 7. Представление родителей о тех или иных задачах школьного образования (данные опроса 2016 года)

Задачи школьного образования Степень важности задачи Очень важно Достаточно важно Важно лишь в меньшей степени Совсем не важно Получение знаний, необходимых для приобретения будущей профессии 72,1 23,5 3,7 0,7 Получение разнообразных знаний, расширяющих представление о мире, дающих право называться образованным, культурным человеком 69,6 28,1 1,8 0,5 Приучение к дисциплине, систематическому труду, правилам поведения 70,6 26,1 2,7 0,6 Приобщение к спорту, искусству, туризму 51,4 39,1 8,7 0,8 Получение навыков общения со сверстниками, учителями 68,5 28,6 2,5 0,4

Аналогично необходимо поработать с и дошкольным, и дополнительным образованием. Для чего работают эти подсистемы? В качестве вариантов могут быть предложены: повышение академических результатов, развитие способностей, не связанных со школьными предметами, развитие здоровьесберегающих технологий – и другие, являющиеся общепризнанными в мировом масштабе.

Внедрение проектного управления

Менять всю систему одновременно невозможно. После сосредоточения на конкретных направлениях деятельности системы, которые мы в ходе экспертной и общественной дискуссии признаем прорывными, необходимо обеспечить проектный принцип управления этими направлениями. Подобный муниципальный опыт в России есть, причем не только у очевидных лидеров вроде Казани, но и у вполне рядовых городов. Например, модель городского управления образованием в Красноуфимске включает три муниципальных портфеля проектов, каждый из которых нацелен на изменения: в системе учебной деятельности («Успех каждого ребенка»), в системе воспитания и социализации («Воспитание NON – STOP»), в образовательной среде («Умная среда»). Каждый портфель наполняется мероприятиями конкретных организаций, кроме того, в каждом направлении существует магистральный проект, в котором участвуют все образовательные учреждения.

Оптимизация системы обеспечения деятельности образовательных учреждений

Зачем необходим муниципальный орган управления образованием? Зачем необходимы обеспечивающие подведомственные учреждения? Сейчас ответами на эти вопросы почти однозначно являются: контроль, сбор отчетности и статистики, распределение ресурсов и другие подобные. «Контролирующий» характер муниципального управления образованием – один из самых деструктивных. Именно карательная подотчетность, работа с отдельными проблемами в ущерб выстраивания системы, навязывание мало обоснованных решений – это основные препятствия на пути трансформации муниципального образования.

Подведомственные организации (если их необходимость действительно доказана) должны взять на себя функции развития и привлечения инвестиций в отрасль, обеспечить или максимально облегчить исполнение унифицированных функций образовательных учреждений. Функция контроля должна быть сведена к минимуму. И конечно, в рамках оптимизации сети в случае минимизации функции контроля и распределения ресурсов будет необходимо ликвидировать отделы образования в административных районах Новосибирска – попросту за ненадобностью.

Подлинная информатизация отрасли

Информатизация школьного образования – это не только и не столько массированная поставка в учреждения дорогостоящей техники. Это прежде всего качественное изменение дидактики образовательного процесса, развитие новых, смешанных подходов к деятельностному образованию.

Задача специализированных подведомственных организаций не должна быть сведена к проведению профильных курсов повышения квалификации и поддержке и без того доступных, открытых образовательных платформ (как это происходит сейчас). Цель подлинной информатизации образовательного процесса – обеспечение его индивидуализации для каждого конкретного учащегося. На деле это означает необходимость создания общегородских цифровых учебно-методических комплексов (с непременным участием команд учреждений – лидеров новосибирского образования), разработка и внедрение цифровых тренажеров и игровых механик, симуляторов практической и теоретической подготовки и прочее.

Признание и обеспечение поливариантности в образовании

Признак зрелых современных образовательных систем – гибкость и максимальная автономность ее субъектов. В идеальной образовательной системе нет двух школ с одинаковыми подходами к образованию, концепцией и идентичными образовательными программами. Благо, что новые ФГОС не только не запрещают, но и прямо предписывают образовательной организации создавать собственные программы. Какая-то школа делает акцент на культуру и искусства, какая-то – на естественные науки, какая-то – на спорт и здоровьесберегающие технологии. Где-то готовят сразу для рынка труда, уже с элементами профессионального образования, где-то полагают, что необходимо готовить максимально широко развитую личность.

На муниципальном уровне не только необходимо признать важность «инаковости» каждой школы, центра допобразования и детского сада, но и всячески поддерживать осознанный выбор учреждения. В том числе, через интеллектуальные ресурсы подведомственных организаций и отсутствие единых подходов к эффективности и результативности системы. Трансформация муниципальной сферы образования должна быть направлена на увеличение разнообразия моделей внутри нее самой.

Выделение сети учреждений с доминирующей социальной функцией

Отдельным пунктом в идеологии обеспечения поливариантности развития учреждений образования должно стать выделения некоторого количества учреждений с ярко выраженной социальной миссией. Основанием для идентификации такого рода учреждений (прежде всего, школ) должны стать демографические и социально-экономические характеристики контингента учащихся, родителей, территорий в целом. Как правило, речь идет о школах на городских рабочих окраинах с большой долей мигрантов среди населения.

Недальновидно не замечать эту проблему, но еще более вредно – спрашивать со школ на таких территориях также, как с других. Задача этих школ – прежде всего социальная, адаптационная. Поддерживать и развивать их необходимо особо – как с финансовой, так и с методической точек зрения, повышая специализированную компетентность педагогов, развивая сетевое взаимодействие таких учреждений, работая с местными сообществами и диаспорами.

Оптимизация сети учреждений

Оптимизация сети образовательных учреждений – очевидно непопулярная, но необходимая мера. Современный мир – открытый и глобальный. Добиться сколько-нибудь значимого лидерства в нем могут только крупные образовательные комплексы со значительным количеством консолидированных ресурсов. Кроме того, в условиях города Новосибирска (когда не идет речь, скажем, о «сохранении школы ради сохранения деревни») концентрация ресурсов в одном крупном учреждении укрепляет его самодостаточность и автономность – а значит, способствует поливариантности в системе в целом.

Опыт Москвы, где с 2010 по 2017 год количество школ сократилось с 48,7 тысяч до 40,6 тысяч, показывает, что создание крупных образовательных центров способствует формированию горизонтальной системы управления сетью, повышает доступ учащихся к качественной образовательной инфраструктуре и способствует повышению образовательных результатов.

Кстати, по схожему пути пошли и в крупных муниципалитетах. Скажем, в стратегии развития системы образования Красноярска (названной «Красноярский стандарт качества образования») прямо указано: «стратегия развития муниципальной системы образования (МСО) связана с укрупнением образовательных организаций путём создания комплексов через объединение детских садов в одно юридическое лицо, включение детских садов в качестве структурного подразделения в состав общеобразовательных организаций, объединение школ. Это даёт возможность более эффективно и оптимально распоряжаться материальным, финансовым и кадровым ресурсами в рамках одной более крупной организации».

Развитие кадрового потенциала

Выше уже говорилось, что муниципальная система образования замкнута сама на себе. По данным Департамента образования мэрии Новосибирска, только четверть сотрудников отрасли за отчетный год повышает квалификацию (допустим, этого достаточно), но только 3% — за пределами Новосибирской области.

Развитие кадрового потенциала, в том числе (и прежде всего!) с привлечением внешних ресурсов, должно стать одним из ключевых проектов муниципального уровня управления образованием. Кроме того, необходимо максимально расширить автономию самих учреждений образования в развитии своего кадрового потенциала. Наконец, на муниципальном уровне необходимо запустить работающий «корпоративный университет» для административных сотрудников отрасли, причем обучать их должны непременно «внешние» специалисты – практики, а также признанные исследователи в сфере образования федерального уровня.

Развитие институтов публичного и экспертного участия

Даже по сравнению с другими муниципалитетами Новосибирской области сфера образования Новосибирска признана недостаточно открытой. «Открывать» ее необходимо в двух направлениях. С одной стороны, привлекая к принятию решений общественность – прежде всего родительскую. Родителей необходимо перестать воспринимать исключительно как источник финансирования отдельных сторон жизнедеятельности отрасли (наиболее распространенный вариант), но взаимодействовать с ними как с полноправными субъектами принятия решений. В том числе, через стимулирования создания управляющих советов на уровне отдельных учреждений и реально работающих (то есть, принимающих реальные решения) органов общественного участия на уровне города.

С другой стороны, необходимо повышать экспертное участие в жизнедеятельности отрасли. По аналогии с Международными советами, которые функционируют сейчас в ведущих российских университетах и состоят из признанных мировых ученых и практиков, в муниципалитете к принятию любого значимого стратегического решения необходимо привлекать экспертное сообщество. Важно, чтобы это сообщество при этом было не зависимым (финансово, организационно, географически) от самого муниципалитета.

Стимулирование и поддержка частных инициатив в образовании

Развитию муниципально-частного партнерства и в целом всесторонней поддержке частной инициативы в образовании попросту нет альтернативы. По подсчетам федеральных экспертов, только привлечение частных ресурсов позволит в разумные сроки на уровне муниципалитетов получить качественную образовательную инфраструктуру. Негосударственный сектор образования для муниципалитета Новосибирска сегодня – это «Terra Incognita». Скажем, авторы годового отчета Департамента образования мэрии черным по белому пишут, что в городе функционирует всего 12 государственных детских садов. Понятно, что речь, по-видимому, идет о лицензированных учреждениях, но ведь реальность же совершенно другая!

Последние 5-10 лет показали: в тех сферах, где отсутствует жесткое регулирование, частная инициатива в сфере образования показывает запредельную для муниципального сектора эффективность. Скажем, только за 2015-2017 год в России количество частных учреждений дополнительного образования выросло почти на 78% — с 8,2 тысяч до 14,5 тысяч. Частный бизнес практически монополист в сфере подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, робототехнике, обучению программированию, танцам, спорту, популярной науке и так далее.

Как стимулировать частную инициативу на муниципальном уровне? Довольно просто. Достаточно, во-первых, дать прозрачный и равный доступ к подходящему свободному (или использующемуся не по профилю) муниципальному имуществу, а во-вторых по аналогии с МФЦ комплексно поддерживать предпринимателей в вопросах взаимодействия с проверяющими и лицензирующими органами.

В качестве заключения

Эта колонка – попытка комплексного, публичного и основанного на данных анализа актуального состояния муниципальной системы образования Новосибирска. Выводы из официальной статистики, отчетов и экспертных оценок являются прежде всего приглашением к диалогу всех заинтересованных в развитии отрасли сторон и не в коей мере не являются догматическими утверждениями. Будет здорово, если на основе этих данных и в процессе публичного общественного и экспертного обсуждения Новосибирск получит вектор и динамику развития муниципальной системы образования, достойные потенциала нашего города.

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