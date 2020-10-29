Минздрав России обязал руководителей подведомственных учреждений и главных внештатных специалистов согласовывать публичные заявления по теме COVID-19. Новые требования федерального ведомства прокомментировали в министерстве здравоохранения Новосибирской области.

Министерство здравоохранения России потребовало от подведомственных учреждений согласовывать любые комментарии на тему коронавируса с пресс-службой министерства. Об этом накануне сообщил РБК, ссылаясь на письмо, подписанное министром здравоохранения Михаилом Мурашко.

Как следует из письма, все комментарии врачей должны согласовываться с пресс-службой в письменной, устной форме или по почте.

Новые правила, как объяснили в минздраве РФ, направлены на «повышение эффективности» информирования населения о мерах по противодействию распространению, а также профилактике коронавируса.

«В настоящее время информационная повестка вокруг коронавируса перегружена, в том числе малополезными фактами, предположениями и прогнозами экспертов смежных специальностей», — говорится в письме ведомства.

«Континент Сибирь» обратился за разъяснениями в министерство здравоохранения Новосибирской области, где пояснили, на каких именно специалистов распространяются принятые меры.

«Это распоряжение касается только врачей, которые работают в организациях, находящихся в подчинении минздрава Российской Федерации. Министерство здравоохранения Новосибирской области не является подведомственным медицинским учреждением федерального министерства, и у нас в регионе нет главных специалистов минздрава Российской Федерации. Это не наше ведение. Норма принята для главных врачей федеральных учреждений, таких как клиника Мешалкина, НИИТО, Федеральный центр нейрохирургии. Вот они напрямую подчиняются минздраву РФ, на них и распространяется это требование», — сказала «Континенту Сибирь» руководитель пресс-службы министерства здравоохранения Новосибирской области Светлана Шуваева.

Также, по словам специалиста, в настоящее время в регионе отсутствуют любые нормативные акты, которые бы регулировали публичное освещение медицинскими работниками Новосибирской области информации по коронавирусной инфекции.

Однако, как рассказал «Континенту Сибирь» на условиях анонимности источник из врачебного сообщества Новосибирска, в некоторых учреждениях главных врачей уже предупредили по поводу комментариев по COVID-19, и теперь специалисты могут опасаться говорить на эту тему открыто.

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