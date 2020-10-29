Власти Томской области компенсируют ресторанам затраты на доставку еды в период пандемии

Правительство Томской области направит 5 млн рублей ресторанам региона на компенсацию затрат по доставке еды сервисов Delivery Club и «Яндекс.Еда». Об этом 29 октября сообщили в пресс-службе обладминистрации.

Областной бюджет компенсирует затраты заведений на доставку еды за период с апреля по август.

«Томские заведения общепита пережили непростое время первой волны пандемии. Многие компании перешли на доставку продукции своим потребителям, и власть готова поддержать предприятия, использующие новые форматы работы», — цитирует пресс-служба областного правительства заместителя губернатора Томской области по экономике Андрея Антонова.

Субсидия покроет не более 50% расходов, её сумма не должна превышать 100 тыс. руб., а комиссия агрегатора должна составлять не более 20% от суммы заказа – как отметили в областном правительстве, обычно она колеблется в районе 20%-30%.

Отмечается, что услугами агрегаторов по доставке еды весной и летом пользовались более 50 заведений региона.

Ранее власти Томской области ввели для предпринимателей компенсацию за услуги ЖКХ. Её начали получать объекты малого и среднего бизнеса, вынужденные приостановить работу в период пандемии. Максимальный размер установленной в мае субсидии составил 300 тыс. руб., однако в июле эту сумму повысили до 450 тыс. руб.

Напомним, в августе в Новосибирской области сняли «коронавирусные» ограничения с заведений общественного питания.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.