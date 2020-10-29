ВТБ нарастил продажи ипотеки в Новосибирской области на 28% в сентябре

Существенный рост спроса на ипотеку произошёл в новосибирских отделениях ВТБ в сентябре. Жителям региона банк предоставил 3,3 млрд рублей ипотечных займов, что на 28% больше, чем год назад.

По итогам девяти месяцев 2020 года ВТБ в Новосибирской области увеличил объем выдачи ипотеки на 22,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего с января по сентябрь жители региона оформили в ВТБ более 10,5 тысячи жилищных кредитов на общую сумму 22,8 млрд рублей.

Динамику высокого спроса обеспечило существенное снижение ставок и популярность программ господдержки. С апреля по сентябрь льготными условиями кредитования по программе «Ипотека с господдержкой» воспользовались более 1,6 тысячи новосибирских семей, оформив ипотечные займы на сумму 4 млрд рублей. Средний размер кредита по программе составил 2,5 млн рублей.

Сейчас в банке работают несколько программ льготного кредитования – ипотека с господдержкой со ставкой 6,1% годовых, ипотека для семей с двумя и более детьми со ставкой от 5% годовых, а также дальневосточная ипотека со ставкой 1% (ценовые параметры указаны с учетом комплексного страхования заёмщика).

Снижение ставок и улучшение условий по программам рефинансирования позволило заёмщикам других банков переоформить действующие кредиты на более выгодных условиях. Всего с начала года более 2,6 тысячи клиентов смогли снизить ставки по кредитам, оформив ипотеку в ВТБ. В сентябре текущего года доля рефинансирования составила 26% от общего объёма ипотечных выдач ВТБ в регионе. Для сравнения — в сентябре 2019 года на нее приходилось лишь 12% выдач.

«На практике льготные программы предоставляют нашим клиентам больше возможностей в приобретении жилья. Кроме того, именно «Ипотека с господдержкой» выступает, возможно, самой эффективной мерой содействия не только частным клиентам, но и строительной отрасли. За счёт реализации госпрограмм мы наблюдаем существенный рост доли новостроек в новых выдачах в регионе. В третьем квартале 2020 года она увеличилась на 10,4 процентных пункта по сравнению со вторым кварталом текущего года», — отметил управляющий ВТБ в Новосибирской области, вице-президент Станислав Могильников.

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