Количество антибиотиков в новосибирских аптеках выросло на 65%

Количество антибиотиков в розничных аптечных сетях Новосибирской области с 21 по 26 октября увеличилось на 65%, а антивирусных препаратов – на 71%. Об этом сообщила руководитель территориального управления Росздравнадзора Елена Хрусталёва на сессии Совета депутатов Новосибирска 28 октября.

Как рассказала глава Росздравнадзора по региону, с 21 октября количество упаковок антибиотиков выросло с 2500 до 7400, а число упаковок противовирусных препаратов увеличилось с 3000 до 10 700. В частности, количество упаковок интерферонов выросло на 54%, а гормональных препаратов – на 85%.

В оптовых фармацевтических организациях за этот период количество антибиотиков выросло на 45% — с 4 542 до 8 377 упаковок, а противовирусных препаратов – на 82%, с 8 300 упаковок до 46 324. Интерферонов стало больше на 98%, а гормональных препаратов – на 91%.

Елена Хрусталёва также отметила, что в розничных аптечных сетях региона появилось 108 упаковок противовирусного препарата фавипиравира, а в оптовых фармацевтических организациях в основном выросло количество таких востребованных антибиотиков, как азитромицин и офлоксацин, а также антивирусного препарата римантидина.

Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщал, что в городские аптеки в ближайшее время поступят азитромицин и левофлоксацин. Эти препараты уже доставляются в регион после того, как новосибирские власти провели переговоры с крупными поставщиками медикаментов. Всего в областной центр должно прийти 12 тыс. упаковок лекарств.

Как сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников на одной из прямых трансляций 28 октября, препараты должны поступить в регион в течение суток. Пока же, по словам мэра Анатолия Локтя, их доставка осложняется непростыми погодными условиями.

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