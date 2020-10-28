«Новикомбанк» выиграл конкурс на размещение средств Фонда развития МСП Новосибирской области

Федор Туров
 

По итогам состоявшегося открытого конкурса на размещение средств предложение «Новикомбанка» было признано новосибирским Фондом развития МСП одним из лучших. Среди критериев, по которым оценивались участники, — качество услуг и квалификация финансовой организации.

«Сотрудничество с опорным банком корпорации «Ростех», обладающим большим опытом обслуживания предприятий малого и среднего бизнеса, позволит существенно увеличить финансирование подобных предприятий нашей области, — прокомментировала исполнительный директор Фонда развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области Ольга Дронова. — Это, несомненно, положительно скажется на формировании здоровой бизнес среды и позитивно повлияет на развитие экономики региона в целом».

Ранее «Новикомбанк» заключил с Фондом развития МСП Новосибирской области соглашение о сотрудничестве, в рамках которого обеспечивается доступ субъектов малого и среднего бизнеса региона к кредитным и иным финансовым ресурсам банка.

«Мы динамично наращиваем темпы сотрудничества с местным бизнес-сообществом и региональными органами власти. Новикомбанк уже зарекомендовал себя надежным партнером не только для предприятий, входящих в контур «Ростеха», но и для Сибирского региона в целом, — прокомментировал управляющий филиала «Новикомбанка» в Новосибирске Олег Каржавин. — Одна из стратегических целей «Новикомбанка» – создание в регионах присутствия здоровой экосистемы, объединяющей консолидированные усилия представителей бизнеса, власти и финансовых организаций. Сотрудничество с Фондом развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области – последовательный шаг в данном направлении».

Всего на данный момент региональный Фонд развития МСП имеет 25 банков-партнеров, куда входят как крупные федеральные организации, так и региональные банки.

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