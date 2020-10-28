Сбер проведет первую в России онлайн-конференцию AI Journey Junior для школьников

В рамках AI Journey — серии мероприятий по искусственному интеллекту (artificial intelligence, AI) и анализу данных (data science, DS) Сбер впервые в России проведет онлайн-конференцию для учащихся средних и старших классов AI Journey Junior.

AI Journey — крупнейшая площадка для получения актуальной информации про искусственный интеллект и его применение в России и за рубежом. Мероприятие проводится Сбербанком совместно с ведущими российскими и зарубежными технологическими компаниями. В 2019 году конференция привлекла около 9000 участников со всего мира и более 150 ведущих экспертов отрасли в качестве спикеров, войдя в топ-5 мировых DS-/AI-конференций. В этом году она пройдет не в ноябре, как планировалось ранее, а 3-5 декабря.

Мероприятие откроется открытым уроком по AI, который проведет первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. Тему продолжит продуктовый директор соцсети TikTok в Европе Эд Ньютон-Рекс. Затем состоится квест от Intel — онлайн-мини-олимпиада. Программа завершится мастер-классом на школьной цифровой платформе «СберКласс» и выступлением CTO подразделения Intel — VR, Gaming and E-Sports Group Кима Паллистера.

Кроме того, учащиеся школ смогут проверить свои знания и навыки в DS&AI и побороться за денежный приз в рамках специальной номинации международного онлайн-соревнования AI Journey Contest. Лучшие решения будут объявлены на торжественной церемонии награждения победителей на конференции AI Journey.

«Такую онлайн-конференцию мы проводим впервые в истории России — отметил Александр Ведяхин. — Наша задача — помочь ребятам, интересующимся искусственным интеллектом и анализом данных, «прокачать скилы», обрести веру в себя и понять, что они уже сейчас могут менять этот мир, овладевая технологиями будущего. Для этого мы собрали уникальную команду настоящих профи — они поделятся релевантными знаниями, которых не найти в учебниках, ведь сама отрасль трансформируется буквально каждый день и теория не поспевает за практикой».

Зарегистрироваться на AI Journey Junior, так же как и на другие события AI Journey, можно на сайте события www.ai-journey.ru.

Регистрация на онлайн-соревнование по анализу данных и искусственному интеллекту — AI Journey Contest.

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