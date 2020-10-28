Представитель московского жилищного холдинга уволен с должности директора управляющей компании в новосибирском Академгородке

Министр науки и образования РФ Валерий Фальков подписал приказ о снятии с должности директора жилищного коммунального управления Новосибирского научного центра Игоря Горбовского. Руководитель УК был назначен на этот пост в конце августа, сменив своего предшественника Виталия Михеева.

Соответствующий приказ за подписью главы федерального министерства вышел 27 октября. Копия документа есть в распоряжении редакции «Континента Сибирь».

«Расторгнуть 28 октября 2020 года трудовой договор от 28 августа 2020 года с временно исполняющим обязанности директора федерального государственного бюджетного учреждения «Жилищное коммунальное управление Новосибирского научного центра» Горбовским Игорем Сергеевичем», — говорится в приказе.

Как отмечается в документе, причина отстранения Горбовского от должности – прекращение трудового договора в связи с принятием соответствующего решения со стороны юридического лица или собственника организации. Экс-директору выплатят компенсацию в размере трёхкратного среднего месячного заработка.

Место Игоря Горбовского с 29 октября временно займёт инженер Валерий Кисс.

Напомним, представителя московского холдинга МКС Игоря Горбовского назначили руководителем ЖКУ ННЦ в конце августа. При этом приказом федерального министерства образования без объяснения причин был уволен предыдущий руководитель компании Виталий Михеев. Представители научной общественности расценили случившееся как попытку рейдерского захвата, написав обращение с просьбой разобраться в ситуации местным и федеральным чиновникам.

В сентябре у компании под руководством нового директора возник конфликт с ресурсоснабжающей организацией ФГУП УЭВ. Обе структуры некоторое время одновременно выставляли собственникам счета за тепло и горячую воду, пока право производить начисления за коммунальные услуги официально не закрепилось за ресурсоснабженцами – те пожаловались на долги управляющей компании и подписали с ней соглашение об отмене взаимных исков.

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