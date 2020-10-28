Голливудские скандалы, игры реальности и энергия эксперимента на фестивале «Панорама»

Тайные и явные фавориты главных кинофестивалей Европы вошли в программу фестиваля «Панорама», который впервые пройдет в Новосибирске с 29 октября по 1 ноября. Центр культуры и отдыха «Победа» совместно с московской сетью кинотеатров Москино покажет шесть фильмов, складывающихся в краткий путеводитель по самым необычным и увлекательным маршрутам мирового кинематографического сезона.

«Панорама» – ежегодный фестиваль, задуманный кураторами Москино для артхаусных кинотеатров сети, в Москве он состоялся в октябре 2020 года во второй раз. Программа фестиваля включает в себя шесть тайных фаворитов и ярких премьер значимых европейских фестивалей: Берлинале, кинофестивалей в Роттердаме, Сан-Себастьяне, Шеффилде, Гётеборге и других. Программным партнером фестиваля впервые выступил центр культуры и отдыха «Победа».

Лейтмотивом нынешней «Панорамы» стала медиакритика. Фильмы самоотверженно грезят о собственном устройстве: разбирают себя на части, подвергают сомнению основания кинематографа, практикуют самоубийственную иронию и рассуждают о современных визуальных практиках, их очаровании и иллюзиях. Но не стоит думать, что это «кино не для всех», афиша составлена из разнообразных, талантливых, изобретательных, зачастую комедийных картин, которые порадуют любознательную аудиторию, готовую расширять зрительские горизонты.

Фестиваль откроет нежная эстетская мелодрама «Женщина, которая убежала» корейского режиссера Хон Сан-су, в феврале завоевавшая приз за лучшую режиссуру на Берлинале. Страницы интимного дневника в форме изысканного аудио-визуального эксперимента – в фильме «Мой мексиканский брецель» режиссера Нурии Хименес; после показа состоится дискуссия о взаимодействии слова и изображения с участием литературного критика и редактора Афиши. Daily Егора Михайлова.

Кульминацией фестиваля можно считать биографический фильм о голливудской звезде «Создавая Монтгомери Клифта» режиссеров Роберта Андерсона Клифта и Хиллари Деммон. Невероятная, впечатляющая, блистательная и саморазрушительная история жизни и смерти Монтгомери Клифта, рассказанная бережно и с любовью, достойна внимания самого широкого круга поклонников искусства кино. Образцовый фильм-эссе, остросюжетный детектив и захватывающее исследование об этике биографического кино как жанра.

Оригинальную экспериментальную картину, ностальгический оммаж эпохе VHS-кассет, формалистский триллер «VHYes» стоит посмотреть тем, кто увлечен магией фиксации действительности – а это едва ли не все мы сегодня, творящие собственный слепок с реальности в аккаунтах соцсетей. Безумная ретро-комедия от человека выросшего в его лоне — режиссера-дебютанта Джека Генри Роббинса, сына оскароносных Сьюзен Сарандон и Тима Роббинса.

Возникшая из просмотра роликов о палестино-израильском конфликте на YouTube «Просмотровая будка» Раанана Александровича станет поводом для разговора о том, как различать подлинную и фейковую информацию, насколько техника и медийные обстоятельства, в которых мы смотрим на изображения, влияют на восприятие информации.

Самых отважных киноманов ждем на монументальном авангардном фильме 1971 года «Городской пейзаж» классика канадской кинематографии Майкла Сноу. Обетованная земля истории экспериментального кино, идеальный образец структурного кинематографа. Фильм продолжительностью в три часа состоит из семнадцати кадров, разделённых между собой чёрной перебивкой с ровным крестом, идущим от угла к углу экрана.

Гостем фестиваля станет куратор второго выпуска фестиваля «Панорама» и начальник кинотеатра «Москино Салют» Максим Селезнёв, который начинал свою карьеру в киноиндустрии в кинотеатре «Победа». Он представит фильмы аудитории, примет участие в оценке зрительских рецензий и станет модератором дискуссий.

«Сегодня медиакритика перестала быть отдельной сферой, зоной отчуждения, где на свой страх и риск работают редкие исследователи, теоретики и археологи. Медиакритика — обстоятельство житейское. В современном мире каждый из нас — медиакритик и видео-эссеист поневоле. Зачастую не отдавая себе в этом ясного отчета каждый практикует микро-монтаж изображений, комбинируя галереи скриншотов или просто останавливая фильм на паузу, перенаправляет потоки информации, собирает личные сюжеты из осколков уже существующих», — комментирует Максим Селезнев.

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