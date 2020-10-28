Замминистр омского минздрава отстранена от должности из-за инцидента с каретами скорой помощи

Губернатор Омской области Александр Бурков отстранил от работы заместителя министра здравоохранения региона Анастасию Малову после инцидента, когда местные медучреждения в течение 10 часов не принимали «тяжёлых» пациентов с коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава Омской области 28 октября, по факту произошедшего проводится служебное расследование.

«До окончания служебного расследования отстранена от занимаемой должности Анастасия Малова, отвечающая за оказание населению скорой медицинской помощи», — сообщили в региональном минздраве.

Глава региона поручил в течение недели проверить действия должностных лиц по организации работы скорой помощи. По итогам этой проверки будут установлены причины сбоя в маршрутизации пациентов. Также определят виновных в произошедшем.

Напомним, 27 октября к зданию регионального минздрава подъехали три машины скорой помощи, где находились пациенты в тяжёлом состоянии. В «ковидных» госпиталях больных отказывались принимать в течение десяти часов, и медики решили привлечь внимание чиновников, включив сигнализации автомобилей под окнами ведомства.

Среди пациентов была 70-летняя женщина с 80%-ным поражением лёгких, которой отказывали в госпитализации на протяжении 12 часов.

В среду, 28 октября, губернатор Александр Бурков назвал произошедшее случаем «за гранью человеческого понимания» и поручил чиновникам обладминистрации установить персональную ответственность за случившееся.

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