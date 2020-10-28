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В Экспоцентре «ковидного» госпиталя не будет – губернатор Новосибирской области Андрей Травников
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Ситуация с распространением коронавируса в Новосибирской области может улучшиться на следующей неделе – губернатор Андрей Травников
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На три новосибирца меньше заболело коронавирусом за сутки
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Омский губернатор назвал произошедшее в регионе случаем «за гранью человеческого понимания»
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Шквалистый ветер и снегопад: новосибирцев предупредили об «опасной» погоде
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Пассажиры трамвая в Барнауле массово отказались надевать маски – инцидент рассмотрят в суде
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Последний эксплуатируемый Ту-154 приземлится в Новосибирске
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Члена фракции КПРФ избрали главой комиссии горсовета Новосибирска
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Скорая помощь в Омске начала свозить «ковидных» больных к зданию минздрава
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В минздраве Новосибирской области прокомментировали койки с пациентами на лестничной клетке Куйбышевской ЦРБ
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В правительстве Новосибирской области заявили о стабилизации ситуации с поступлением антибиотиков в аптеки
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«Экология-Новосибирск» объявила шесть аукционов на перевозку ТКО
Сооснователь федеральной сети LaserLove
Корреспондент издания «Континент Сибирь»
Программный директор по событийному кино новосибирского центра культуры и отдыха «Победа»
Основатель федеральных сетей Laser Love, Cheburek.me, «Стрижевский», digital-агентства 20х80
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