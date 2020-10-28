Билайн Бизнес обеспечит российским геймерам подключение к World of Tanks* с минимальными задержками

Компания «ВымпелКом» организовала прямой стык сети Билайн с игровыми кластерами Wargaming. Теперь абоненты Билайн могут играть в World of Tanks и другие популярные игры из любой точки России с минимальными задержками.

Эксперты дирекции по взаимодействию с операторами связи и роумингу Билайн при поддержке коллег из технического блока реализовали общероссийский проект и обеспечили прямое подключение игровых серверов к сети Билайн в Москве, Екатеринбурге, Красноярске, также на конец года запланировано подключение в Хабаровске. Таким образом абоненты смогут играть в World of Tanks и другие игры из любой точки России с минимальным пингом. Это гарантирует комфортную игру и защиту от возможного влияния трафика других интернет-сервисов, промежуточных сетей и оборудования.

Скачивание обновлений, новых игр и медиаконтента также пройдёт быстро благодаря присоединению к сети Билайн узлов CDN (Content Delivery Network — сеть доставки контента) компании G-Core Labs, международного провайдера облачных и edge-решений, через которые игры Wargamingи другой популярный медиа и игровой контент распространяются по всему миру. Общая пропускная способность сетевых стыков позволяет выдерживать высокие нагрузки с сохранением высочайшего качества доставки любого типа контента.

World of Tanks — одна из наиболее популярных ММО-игр, использующих инфраструктуру G-Core Labs. Это масштабная игра про сражения бронетехники середины XXстолетия, захватившая внимание 160 млн пользователей по всему миру, благодаря увлекательному игровому процессу, реалистичным картам и декорациям, а также атмосферным сражениям достоверной бронетехники и танков. Игра является обладателем множества престижных наград, включая GoldenJoystickAward.

ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) входит в Группу компаний VEON международной телекоммуникационной компании (листинг на NASDAQ и Euronext Amsterdam), предлагающей своим клиентам услуги связи и ИТ-продукты. Билайн Бизнес – структурное подразделение компании ПАО «ВымпелКом», которое ведет свою деятельность на рынке корпоративных пользователей. В портфеле Билайн» Бизнес более 70 решений для бизнеса, в том числе на основе конвергенции мобильной и фиксированной связи.

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