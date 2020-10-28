В Экспоцентре «ковидного» госпиталя не будет – губернатор Новосибирской области Андрей Травников

Власти Новосибирской области не будут оборудовать под «ковидный» госпиталь помещения Новосибирского экспоцентра. Об этом заявил губернатор региона Андрей Травников в ходе прямой трансляции в эфире «ВЕСТИ LIVE» 28 октября.

Как сообщил глава региона в ходе трансляции, во время подготовки ко второй волне эпидемии в Новосибирской области развернули около пяти тысяч коек. В случае осложнения ситуации с распространением инфекции власти готовы предоставить для лечения больных ещё тысячу коек. Однако они не будут расположены в здании Новосибирского экспоцентра, который некоторые активисты и пользователи соцсетей предлагали переоборудовать в «ковидный» госпиталь.

«Есть ещё резервы, мы их предусматриваем, но это не экспоцентр, это не торговые центры. Мы считаем, что всё-таки использовать непрофильные объекты для оказания медицинской помощи не очень эффективно. Фактически, люди будут находиться в изоляции без полноценной медицинской помощи», — отметил губернатор во время трансляции.

Андрей Травников сообщил, что при наихудшем сценарии распространения инфекции в ноябре-декабре в ход пойдёт коечный фонд так называемого резерва третьего уровня – это санатории и дома отдыха. Во время первой волны эпидемии они использовались в качестве обсерваторов.

Стоит отметить, что в Алтайском крае, по данным агентства «Интерфакс», с 23 октября начали готовиться к переоборудованию торговых центров в инфекционные госпитали. Так, один из крупных ТЦ Барнаула в ближайшее время станет медучреждением на тысячу мест.

Напомним, во время этой же трансляции губернатор Андрей Травников отметил, что ситуация с распространением коронавируса в регионе должна улучшиться уже на следующей неделе.

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