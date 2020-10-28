Ситуация с распространением коронавируса в Новосибирской области может улучшиться на следующей неделе – губернатор Андрей Травников

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников оценил ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в регионе в прямом эфире «ВЕСТИ LIVE» 28 октября. Глава региона отметил: эпидемиологическая обстановка может улучшиться уже на следующей неделе.

Во время интервью глава региона отметил, что уже несколько дней в Новосибирской области не растёт количество инфицированных и госпитализированных больных. По словам губернатора, если ситуация останется стабильной, нагрузка на врачей снизится уже на следующей неделе.

«Это не прогноз, это осторожная надежда, что с точки зрения нагрузки на медицину ситуация начнет улучшаться уже на следующей неделе. Потому что подойдет срок выписки тех больных, которые госпитализировались в пик, в начале октября, и в наших клиниках и поликлиниках у врачей и медсестер появится дополнительное время, в том числе для оказания помощи новым больным, если они будут появляться. Такая надежда есть, мы ожидаем, что ситуация пойдет на облегчение на следующей неделе», – сказал Андрей Травников.

Губернатор признал, что в Новосибирской области сложилась крайне сложная ситуация с распространением инфекции, однако он отметил: при подготовке ко второй волне власти исходили из самого непростого развития событий. Так, за лето в регионе укрепили материальную базу медучреждений, во многих из них появился кислород. Также для больниц приобрели необходимое количество аппаратов искусственной вентиляции, создан запас средств индивидуальной защиты.

Всего под «ковидные» госпитали в регионе перепрофилировано более 50 клиник. Сейчас для пациентов с коронавирусной инфекцией готовятся дополнительные мощности.

Кроме того, лечению пациентов с коронавирусом обучили более пяти тысяч медиков. Для этого врачи прошли специальные краткосрочные курсы.

Ранее сообщалось о том, что за стуки в Новосибирской области коронавирусом заболело на три человека меньше, чем днём ранее.

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