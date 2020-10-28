На три новосибирца меньше заболело коронавирусом за сутки

Как сообщили в оперативном штабе по наблюдению за распространением коронавирусной инфекции в Новосибирской области, 28 октября в регионе зарегистрировано 180 заболевших, всего с начала эпидемии диагноз COVID-19 получил 16 761 житель области. В том числе – 1 064 ребёнка.

В оперативном штабе также сообщили, что всего в регионе вылечилось от инфекции 13 924 человека, 158 – за сутки. Умерли пятеро больных: женщины 64, 72, 74 и 84 лет, а также 70-летний мужчина. Всего от коронавируса в Новосибирской области скончались 574 человека.

Стоит отметить, что 27 октября в регионе зарегистрировали 183 заболевших. В этот же день губернатор Андрей Травников заявил в ходе прямой трансляции в соцсетях, что темпы распространения инфекции в Новосибирской области замедлились.

По оперативным данным, в Кузбассе за минувшие сутки коронавирусом заразилось 174 человека (всего 14 877), 239 человек выздоровели (всего 10 235), умерли пятеро (всего 211). В Алтайском крае 218 новых случаев заболевания (всего 18 565), из стационаров выписали 233 пациента (всего 15 814), не смогли спасти восьмерых, непосредственно от COVID-19 погибли трое (всего 734).

Напомним, накануне в правительстве Новосибирской области заявили о стабилизации ситуации с поступлением антибиотиков в аптеки.

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