Омский губернатор назвал произошедшее в регионе случаем «за гранью человеческого понимания»

Губернатор Омской области распорядился в течение суток установить ответственных за случившийся накануне инцидент: машины скорой помощи из-за нехватки мест в больницах привезли тяжело больных коронавирусом пациентов к зданию регионального минздрава.

«ЧП, произошедшее вечером за гранью человеческого понимания. Пациенты не должны проводить в скорой помощи по 10 часов в ожидании госпитализации. Даже во время пандемии», — приводит слова Александра Буркова его пресс-служба. Губернатор также признал «сбой лечебного блока» регионального минздрава в условиях пандемии. Напомним, в начале апреля текущего года омский губернатор принял отставку министра здравоохранения региона Дмитрия Вьюшкова. Предположительной причиной стал резкий рост коронавирусных больных в регионе. После этого министерство возглавила экс-заместитель главы минздрава Московской области Ирина Солдатова. Александр Бурков тогда отметил, что Солдатова «имеет богатый опыт в сфере здравоохранения, в том числе на руководящих постах, и хорошо понимает все проблемы отрасли». Поддержка нового министра медицинским сообществом и командный подход, по мнению губернатора, должны помочь региону в условиях развития коронавируса.

Находящийся на карантине после того, как в начале октября заболел COVID-19, Александр Бурков в режиме видеосвязи дал поручение чиновникам облправительства «установить персональную ответственность за случившееся». Итоги проверки он потребовал подвести до конца дня среды. Напомним, инцидент произошел в минувший вторник, в районе 22 часов по местному времени. К зданию омского минздрава подъехали три машины скорой помощи, в которых находились пациенты в тяжелом состоянии. Чтобы привлечь внимание чиновников, работники скорой помощи включили сигнализации машин. Вышедшим сотрудникам минздрава врачи пояснили, что не могут передать пациентов в больницы, поскольку те отказываются их принимать. По данным омских СМИ, в числе больных была 70-летняя женщина с 80-% поражением легких, больницы не принимали ее порядка 12 часов, медики израсходовали четыре баллона кислорода.

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