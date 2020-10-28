Шквалистый ветер и снегопад: новосибирцев предупредили об «опасной» погоде

Синоптики и сотрудники МЧС предупредили жителей Новосибирской области о неблагоприятных погодных условиях в ближайшие дни. Ветер с порывами до 24 метров в секунду, снегопад и гололедица могут спровоцировать аварии на дорогах и опасности на тротуарах.

Утром и днём 28 октября в Новосибирской области похолодает, ветер усилится до 19-24 метров в секунду, а на дорогах появится гололёд. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону в среду.

Спасатели предупредили: из-за сильного ветра могут обрываться провода, падать конструкции и срываться кровли. Кроме того, жители региона могут столкнуться с нарушениями в работе транспорта и коммунальных служб, а число ДТП может увеличиться. Сотрудники МЧС порекомендовали новосибирцам не отправляться в далёкие поездки на автомобиле без острой необходимости, соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах.

«Под действием осадков возможно налипание мокрого снега на конструкции (рекламные щиты, провода), что может вызвать их падение. Не рекомендуется парковать автомобили под старыми, ветхими деревьями и плохо укрепленными конструкциями. Родителям необходимо следить за досугом детей», — также сообщили в ГУ МЧС по региону.

О чрезвычайных происшествиях следует сообщать по телефону «112».

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в последующие двое суток в Новосибирской области дневная температура будет колебаться от -4 до +5 градусов, ночная – от -4 до -14.

Ранее сообщалось о том, что новосибирцев ожидают перепады температур с последующим похолоданием.

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