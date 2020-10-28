Последний эксплуатируемый Ту-154 приземлится в Новосибирске

Последний регулярный пассажирский рейс самолёта Ту-154 приземлится в Новосибирске утром 28 октября. Борт с регистрационным номером RA-85757 прибудет из Мирного.
Далее самолёты этого типа будут использовать лишь правительственные организации, среди которых лётный отряд «Россия», МВД, ФСБ и Минобороны, рассказали на сайте об авиаперевозках Frequentflyers.
Как сообщили «Континенту Сибирь» в аэропорту «Толмачёво», самолёт приземлится в Новосибирске в 10.45.
Борот RA-85757 был создан в 1992 году, изначально он летал только в Иране и Белоруссии. В самолёте 8 кресел бизнес-класса и 142 – эконома.
Самолёт Ту-154 был очень распространён в странах бывшего СССР более 40 лет, однако в 2010-х годах его начали массово списывать.
Ранее сообщалось о том, что новосибирский аэропорт «Толмачёво» перешёл на зимнее расписание.