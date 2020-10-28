Комиссия по предпринимательству Совета депутатов Новосибирска выбрала своим председателем члена фракции КПРФ Андрея Любавского. В этот раз у него не было конкурентов.

28 октября за час до очередной сессии Совета депутатов прошло заседание комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству, которая месяц с начала созыва оставалась без руководителя. В сентябре первая попытка выбрать председателя закончилась тем, что депутатский корпус отказался утверждать на этом посту Павла Чернышева из фракции «Единая Россия».

На этот раз члены объединения избрали главой представителя фракции КПРФ Андрея Любавского. Других кандидатур не было. Павел Чернышев на заседании отсутствовал. На комиссию перед сессией пришли 5 человек, все были «за» Любавского. Всего в комиссии пока 9 человек. Вероятно численность группы вырастет, но голосование за председателя комиссии предварило это событие.

Корреспонденту «Континента Сибирь» Чернышев пояснил, что не видит смысла в борьбе за пост, если «большинство на сессии не поддержит». «Комиссия должна работать полноценно. Буду стараться максимально эффективно работать в комиссии», – подчеркнул Павел Чернышев.

По регламенту депутата, избранного на комиссии председателем, должна утвердить сессия. В сентябре она отклонила кандидатуру Павла Чернышева, которого поддержали большинство коллег. «Пакетное соглашение» с самого начала созыва предполагало что во главе комиссии встанет член фракции КПРФ.

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