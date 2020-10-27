В правительстве Новосибирской области заявили о стабилизации ситуации с поступлением антибиотиков в аптеки

Специалисты отметили, что ситуация с обеспечением новосибирских аптек антибиотиками и антивирусными препаратами нормализуется. Вопросы снабжения медучреждений и жителей Новосибирской области необходимыми лекарствами рассмотрели на оперативном совещании в правительстве региона 27 октября.

Как сообщила на оперативном совещании руководитель территориального органа Росздравнадзора по Новосибирской области Елена Хрусталёва, ведомство ежедневно проводит мониторинг в 60 аптеках области. По словам специалиста, по результатам проверок в последнее время наблюдается положительная динамика.

«Положительная динамика отмечается за последние пять дней, с 21 по 26 октября – увеличение количества остатков на складах в оптовых организациях антивирусных препаратов с 8,3 тыс. до 41,2 тыс., то есть фактически в пять раз. Количество антибиотиков также выросло – с 5,3 тыс. до 17,4 тыс. упаковок. В розничной аптечной сети существенно увеличились запасы антивирусных препаратов – с 3 тыс. упаковок до более чем 41 тыс. упаковок, и антибиотиков – с 3 тыс. упаковок до 8,8 тыс. упаковок. При этом спрос не превышает наличие препаратов в аптечных организациях. Сохраняется проблематика технического характера, которая на текущий момент решается», – отметила Елена Хрусталёва.

По словам министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова, ажиотаж по поводу нехватки антивирусных препаратов и антибиотиков в регионе резко спал.

«Максимальные чеки были в среду, это 17,5 тысяч, в воскресение – порядка 9,3 тыс. Практически в два раза снизилась активность населения, несмотря на выходные», – сообщил Андрей Гончаров на оперативном совещании.

Министр также напомнил, что в ближайшее время в регион должны поступить 12 тыс. упаковок необходимых антибиотиков. Кроме того, заключено соглашение по увеличению этого объёма более чем в два раза. Вместе с Минпромторгом РФ власти региона принимают меры по скорейшему поступлению в аптеки тех лекарств, чей идентификационный маркировочный номер не определён.

Напомним, в понедельник, 26 октября, губернатор Андрей Травников проконтролировал выполнение поручений по организации поставок медикаментов в аптечные сети региона.

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