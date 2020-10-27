«Экология-Новосибирск» объявила шесть аукционов на перевозку ТКО

Новосибирский регоператор по обращению с бытовым отходами «Экология-Новосибирск» объявил шесть аукционов по транспортировке твёрдых коммунальных отходов на общую стартовую сумму 11,6 млрд руб. На этот раз контракты будут заключены на три года.

Соответствующая информация появилась на сайте «РТС-тендер» 23 октября.

Самую высокую цену регоператор назначил за вывоз мусора из шести районов областного центра – Дзержинского, Железнодорожного, Заельцовского, Калининского, Ленинского и Октябрьского. Стартовая цена по этому лоту назначена в сумме более 3 млрд 747 млн. руб. Дешевле всего, по оценкам компании, вывоз мусора обходится в городе Оби и 11 районах региона. Здесь начальная стоимость составила 406 млн 819 тыс. руб.

Как сообщила «Континенту Сибирь» генеральный директор «Экологии-Новосибирск» Лариса Анисимова, стартовая цена торгов определена на основании полученных коммерческих предложений. Три лота из шести сформированы исключительно для субъектов малого и среднего бизнеса, а все лоты включают 89,2% от общего объёма образования ТКО в Новосибирской области.

Кроме того, в этом году региональный оператор решил заключить контакты не на год, а на три года – с 2021 по 2023 год.

«В ООО «Экология – Новосибирск» принято решение о переходе на трёхлетние контракты – это позволит улучшить качество предоставления услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, а также избежать ежегодных спорных ситуаций, связанных с ротацией операторов по транспортированию», — рассказала Лариса Анисимова.

Заявки на участие в торгах принимаются до 9 ноября, сами аукционы пройдут 11 ноября.

Напомним, в сентябре в Бердске остановили строительство мусорного полигона из-за протестов жителей.

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