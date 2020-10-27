Переболевший коронавирусом мэр Абакана выходит на работу

Мэр Абакана Алексей Лёмин сдал повторный тест на наличие коронавирусной инфекции, он оказался отрицательным. Глава города приступит к работе в ближайшее время.

О выздоровлении мэра Абакана сообщили в пресс-службе муниципалитета 27 октября.

«С 28 октября глава города Абакана Алексей Лёмин будет работать в обычном режиме: два теста на коронавирусную инфекцию отрицательные. Отрицательные тесты и у членов его семьи», — сообщили в пресс-службе мэрии города.

Отмечается, что последние 12 дней мэр работал удалённо. В число его обязанностей входили ежедневные совещания в онлайн-формате.

Напомним, о заражении Лёмина коронавирусной инфекцией стало известно 19 октября. В тот же день мэр перешёл на удалённую работу.

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