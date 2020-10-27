Новосибирский губернатор рассказал, когда и как решится проблема с ПЦР-тестами

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» рассказал, как власти намерены решить проблему диагностики коронавируса – жители региона жалуются на невозможность пройти ПЦР-тесты.

Проблемы с записью на ПЦР-тесты Андрей Травников объяснил большим количеством желающих их пройти. Быстрое нарастание второй волны коронавируса, а также сезонные ОРВИ, которых в области ежедневно регистрируется по 6 тыс. случаев, привели к тому, что люди, опасаясь COVID-19 массово идут тестироваться. «Если все жители Новосибирской области решат одновременно пройти тестирование, никаких мощностей не хватит», — отметил глава региона.

Сейчас, по словам Андрея Травникова, медучреждения Новосибирской области делают по 5 тыс. ПЦР-тестов в сутки. «В июле из резервного фонда облправительства были выделены средства на покупку дополнительных автоматизированных лабораторий. Они пришли в конце прошлой недели, смонтированы и готовятся к пуску. Завтра – послезавтра на базе клиник они начнут работать», — рассказал губернатор. По его словам, новые лаборатории позволят увеличить количество тестов до 10 тыс. в сутки. «Но даже двукратного увеличения мощностей будет недостаточно, чтобы протестировать любого желающего», — сказал Андрей Травников.

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