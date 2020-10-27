Губернатор рассказал, как будут работать школы в Новосибирской области после каникул

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время прямой трансляции 27 октября сообщил: работа школ региона после каникул зависит от эпидемиологической обстановки. В случае неблагоприятной ситуации детей вновь переведут на дистанционное обучение.
Как отметил Андрей Травников в ходе онлайн-брифинга в группе «Новосибирская область» соцсети «ВКонтакте» 27 октября, ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в регионе удалось стабилизировать, а рост заболевших остановился.
При этом, если эпидемиологическая обстановка в регионе будет ухудшаться, не исключён возврат ограничительных мер. Это касается и обучения в школах, где начались продлённые осенние каникулы – в образовательных учреждениях может быть вновь введено дистанционное обучение.
«Если ситуация усугубится – перевод на дистанционное в комбинированном варианте. До пятого класса однозначно очно. Старшие кроме выпускных – в зависимости от ситуации в школе», — сказал Андрей Травников в ходе прямой трансляции.
Губернатор сообщил, что решение по введению дистанционного обучения в школах власти примут в конце недели.
Напомним, 26 октября в школах Новосибирской области начались осенние каникулы. По решению властей в связи с эпидемиологической обстановкой они продлены до 9 ноября.