Губернатор рассказал, как будут работать школы в Новосибирской области после каникул

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время прямой трансляции 27 октября сообщил: работа школ региона после каникул зависит от эпидемиологической обстановки. В случае неблагоприятной ситуации детей вновь переведут на дистанционное обучение.

Как отметил Андрей Травников в ходе онлайн-брифинга в группе «Новосибирская область» соцсети «ВКонтакте» 27 октября, ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в регионе удалось стабилизировать, а рост заболевших остановился.

При этом, если эпидемиологическая обстановка в регионе будет ухудшаться, не исключён возврат ограничительных мер. Это касается и обучения в школах, где начались продлённые осенние каникулы – в образовательных учреждениях может быть вновь введено дистанционное обучение.

«Если ситуация усугубится – перевод на дистанционное в комбинированном варианте. До пятого класса однозначно очно. Старшие кроме выпускных – в зависимости от ситуации в школе», — сказал Андрей Травников в ходе прямой трансляции.

Губернатор сообщил, что решение по введению дистанционного обучения в школах власти примут в конце недели.

Напомним, 26 октября в школах Новосибирской области начались осенние каникулы. По решению властей в связи с эпидемиологической обстановкой они продлены до 9 ноября.

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