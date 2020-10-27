Три женщины умерли от коронавируса в Новосибирской области

Три пациентки с коронавирусной инфекцией скончались в Новосибирской области за последние сутки, среди них – тридцатилетняя женщина. Всего в регионе умерло 569 человек, заболело 13 581, в том числе 1 046 детей, передают в оперативном штабе.

Как сообщили в оперативном штабе по наблюдению за распространением коронавирусной инфекции в Новосибирской области, 27 ноября в регионе заболело 183 человека, а выздоровело 115 пациентов. Всего из медучреждений области с начала пандемии выписали 13 766 человек.

Также за минувшие сутки в Новосибирской области умерли три женщины.

«Им был 31 год, 67 лет и 71 год», — сообщили в оперативном штабе.

По данным оперативного штаба по Алтайскому краю, 27 октября в регионе зарегистрировано 214 новых случаев заболевания (всего 18 346), выздоровело 233 человека (всего 15 581), скончались 11 человек, в том числе четверо – непосредственно от COVID-19 (всего 726). В Кузбассе за минувшие сутки заболело 177 человек (всего 14 703), 164 пациента выписали из медучреждений с выздоровлением (всего 9 996), умерли пятеро (всего 206).

Ранее отмечалось, что заболеваемость коронавирусной инфекцией среди детей в Новосибирской области перешла за отметку в тысячу человек.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.