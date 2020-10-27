В «ЭкоНиве» назвали причину массового забоя скота в Маслянинском районе

В аграрном холдинге «ЭкоНива» объяснили причину внепланового забоя 250 коров на ферме «Сибирской Нивы» в Маслянинском районе Новосибирской области.

В редакцию «Континента Сибирь» обратились представители Маслянского района, сообщившие о предположительном случае массового забоя скота на крупном районном АПК-предприятии. По версии собеседников «КС», забой мог быть связан с болезнью КРС. Наиболее крупным животноводческим предприятием Маслянинского района является входящее в состав аграрного холдинга «ЭкоНива» ООО «Сибирская Нива». Как пояснил в ответ на редакционный запрос исполняющий обязанности министра сельского хозяйства региона Виктор Апанасенко, в третьем квартале текущего года на «Сибирской Ниве» направили на убой 1 тыс. 13 голов скота. Все эти случаи связаны с выбраковкой животных и не связаны с какими-либо болезнями. «На сегодняшний день ООО «Сибирская Нива» является благополучным по заразным болезням животных, никаких ограничительных мероприятий (карантина) государственной ветеринарной службой Новосибирской области на указанное животноводческое хозяйство не устанавливалось», — поясняется в ответе министерства.

В холдинге «ЭкоНива» «Континенту Сибирь» пояснили, что внеплановый случай забоя 250 коров в Маслянинском районе действительно был летом текущего года. «В конце июля на ферме хозяйства «Сибирская Нива» пострадали около 250 коров из-за повреждения вымени. Было проведено тщательное расследование с привлечением специалистов компании, независимого эксперта и в тесном контакте с управлением ветеринарии Новосибирской области. К повреждению вымени привело некачественное средство гигиены для обработки вымени до и после доения», — пояснила директор «ЭкоНива-Медиа» Светлана Вебер. По ее словам, пострадавшие животные были отправлены на сверхплановую выбраковку. В течение двух недель ситуация на ферме была стабилизирована, сейчас «комплекс работает в штатном режиме, состояние здоровья животных – хорошее».

По данным министерства сельского хозяйства Новосибирской области, на 1 октября текущего года в «Сибирской Ниве» содержится 33 тыс. 47 голов КРС, на 5% выше уровня начала года. Общее поголовье коров составляет 15 тыс. и одну голову, что ниже 5 % уровня начала года.

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