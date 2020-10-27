Федеральный фонд развития промышленности поддержал два новосибирских предприятия

Экспертный совет Фонда развития промышленности рассмотрел 13 проектов, претендующих на финансирование, на заседании 22 октября. 12 из них одобрили. В их числе – проекты предприятий, входящих в Новосибирскую торгово-промышленную палату — АО «НЗР «Оксид» и ООО «Нео-Пак».

Советы торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России и по финансово-промышленной и инвестиционной политике, а также Новосибирская городская торгово-промышленная палата рекомендовали для финансирования проект акционерного общества «Новосибирский завод радиодеталей «Оксид» под названием «Модернизация существующего парка оборудования для освоения производства конденсаторов, резисторов ЧИП исполнения» по программе ФРП «Конверсия».

«В ходе реализации проекта на АО «НЗР «Оксид» будут созданы 38 рабочих мест, в том числе 13 высокопроизводительных, что позволит увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней от самого предприятия», — рассказали в пресс-службе Новосибирской торгово-промышленной палаты.

В 2020 году АО «НЗР «Оксид» обратилось в Фонд развития промышленности РФ, чтобы взять займ на приобретение промышленного оборудования в размере 291,9 млн рублей, а также его монтажа, наладки и иных мероприятий по его подготовке для серийного производства в рамках проекта. Заявку компании удовлетворили в полном объёме.

Как отметили в новосибирской торгово-промышленной палате, реализация проекта позволит внедрить новые инновационные технологии, чтобы освоить выпуск отечественной продукции с высокими техническими параметрами, качеством и надёжностью. Кроме того, будут созданы новые производственные мощности и расширится ассортимент продукции, а также существенно увеличится объём производства и ассортимента. Также предполагается, что предприятие выйдет на новые рынки сбыта, повысит конкурентоспособность и снизит себестоимость готовой продукции за счёт использования современного оборудования.

Напомним, в сентябре губернатор Новосибирской области Андрей Травников обратился к представителям Новосибирской торгово-промышленной палаты и другим структурам с просьбой содействовать в выявлении навязанных услуг населению.

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