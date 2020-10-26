На прошедшем 26 октября заседании правительства Новосибирской области обсудили изменения в региональный закон о госслужбе. Проект изменений был заслушан губернатором и членами правительства и без каких-либо поправок направлен на рассмотрение в Законодательное собрание Новосибирской области.
Областной закон «О государственной гражданской службе» планируется привести в соответствии с федеральным законодательством в нескольких статьях. Например, в дополнение к существующим видам поощрений для госслужащих в виде благодарности со стороны губернатора или награждения областными наградами предлагается добавить и иные виды поощрений. Одним из них станет единовременная выплата.
Установление размера, порядка и условий выплаты единовременного поощрения гражданских служащих после представления их к такому виду стимулирования проектом областного закона предполагается включить в сферу полномочий губернатора региона. По мнению главы профильного департамента правительства Новосибирской области Валентины Дудниковой новые виды поощрений позволят сделать работу чиновников более эффективной.