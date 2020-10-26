Несколько депутатов горсовета Новосибирска решили сменить комиссии, в которые они вошли в начале созыва. Две официальные заявки на имя спикера уже поступили от желающих примкнуть к группе «по предпринимательству», где идет противостояние за пост руководителя.

В повестке октябрьской сессии горсовета Новосибирска появился вопрос о смене состава постоянных комиссий. Три депутата подали заявление о выходе из рабочих групп, в которые они вступили в сентябре, в начале действующего созыва.

Член фракции «Единая Россия» Лилия Гончарова планирует покинуть комиссию по градостроительству и вступить в объединение, которое занимается вопросами социальной политики и образования. Она может занять там место коллеги по фракции Сергея Бондаренко. Перспективы его «переезда» в другую комиссию «Континент Сибирь» анонсировал. Он подал заявку на вступление в группу по предпринимательству.

Член фракции КПРФ Павел Горшков планирует выйти из комиссии по культуре, спорту, молодежной политике и тоже вступить в комиссию по предпринимательству.

Павел Горшков – новоизбранный депутат по Первомайскому району Новосибирска и член команды Андрея Любавского, который также получил мандат в сентябре.

Член фракции КПРФ Любавский, как сообщал «Континент Сибирь», был предварительно согласован на пост председателя комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству в рамках «пакетного соглашения» между ЕР и коммунистами. Но в сентябре 5 из 9 членов комиссии предпочли проголосовать за Павла Чернышева из фракции ЕР. «КС» подробно писал о произошедшем, когда сессия отказалась утвердить это решение.

Впереди «перевыборы» главы комиссии после обновления ее состава. Собеседники «Континента Сибирь» не исключают, что появятся и другие заявки от желающих вступить в группу по предпринимательству (в разговорах фигурирует имя единоросса Александра Тарасова).

Пока нет даты заседания комиссии по предпринимательству, на котором члены объединения уже в новом составе проголосуют за председателя. Для начала «миграцию» депутатов должна согласовать сессия. Возможно, в ее перерыве 28 октября и пройдет собрание.

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