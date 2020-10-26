Перепады температур с последующим похолоданием ожидают новосибирцев в ближайшие дни

В Новосибирской области ожидается очередное похолодание, однако в течение нескольких дней температура воздуха будет колебаться от нуля до +12. В МЧС также предупредили о риске возникновения бытовых пожаров и возможной опасности на дорогах.

Как сообщили в Новосибирском гидрометцентре, во вторник, 27 октября, ночью в регионе ожидается +1…+6 градусов, днём +7…+12 градусов, по северо-западу — +1…+6. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, ночью порывы до 15 метров в секунду, днём – до 20.

В среду, 28 октября, ночью -2…-7 градусов, по юго-востоку до +3. Днём похолодает до 0…+5 градусов, по северо-западу – до -5. Ветер северо-западный, ночью 5-10, местами до 17 метров в секунду, днём 8-13, с порывами до 23 метров в секунду.

В четверг, 29 октября, похолодает ещё сильнее. Ночная температура составит -6…-11 градусов, дневная — -2…-7, по западу до +3 градусов. Ветер западный, ночью 8-13 метров в секунду, местами с порывами до 18, днём 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15.

Как предупредили сотрудники МЧС в смс-рассылке для горожан, в эти дни из-за начала отопительного сезона повышается риск бытовых пожаров, которые могут возникнуть в частном секторе и садово-дачных обществах. Спасатели напомнили, что необходимо следить за исправностью печного оборудования и не оставлять его, а также электрические приборы, без присмотра.

Кроме того, на фоне перепада температур, дождя, мокрого снега и гололедицы на дорогах могут происходить аварии. Сотрудники МЧС призывают водителей соблюдать осторожность в ближайшие дни.

Спасатели также предупредили об опасности от наледи и сосулек, которые могут образоваться на крышах домов. Новосибирцам настоятельно рекомендуют не приближаться к крышам зданий, с которых может сойти снег.

Помимо этого, сотрудники МЧС предупредили об опасностях на водоёмах. Любителям зимней рыбалки следует учитывать погодные условия и в случае необходимости обращаться по телефону спасательной службы. При этом не следует отправляться на водоём ночью и во время сильного ветра, а о маршруте лучше сообщать родственникам заранее.

Напомним, на прошлой неделе сообщилось о резком похолодании в регионе.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.