Андрей Травников проконтролировал организацию поставок антибиотиков в аптеки Новосибирской области

Более 300 наименований антибиотиков поступит в Новосибирскую область в ближайшее время, 70 появятся в аптеках уже на следующей неделе. Исполнение этого решения находится на контроле губернатора региона Андрея Травникова.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассмотрел вопросы организации поставок медикаментов на оперативном совещании в правительстве 26 октября.
О выполнении поручения главы региона по проведению переговоров с поставщиками лекарственных средств доложил заместитель губернатора Сергей Сёмка. Он напомнил, что 22 октября в правительстве Новосибирской области прошло совещание с крупным оптово-фармацевтическим поставщиком.
«Уже со следующего дня областные власти возобновили контракт с муниципальной аптечной сетью. Из 400 наименований, которые рекомендованы для лечения коронавирусной инфекции, началась поставка 330, ещё 70 наименований должны поступить в аптечную сеть региона уже на этой неделе», — отметил Сергей Сёмка на оперативном совещании.
На оперативном совещании также решили: чтобы обеспечить медикаментами всех, кто в них нуждается, в регионе будут усилены меры по предотвращению безрецептурного отпуска лекарств. Кроме того, совместно с Минпромторгом РФ власти региона предпринимают меры по скорейшему поступлению в аптечную сеть тех лекарств, чей идентификационный маркировочный номер не определен.
Ранее сообщалось о том, что в Новосибирской области синхронизирована работа скорой помощи и участковых медицинских служб.