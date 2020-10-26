Новосибирский Биотехнопарк будет самостоятельно тестировать на коронавирус

Лаборатория новосибирского Биотехнопарка получила статус референсной по исследованиям на коронавирус и может проводить тесты без повторного исследования в учреждениях Роспотребнадзора.

Как сообщили в пресс-службе Агентства инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области, решение о статусе референсной лаборатории приняли специалисты регионального управления Роспотребнадзора по итогам проверки ее работы. «На основании высоких стабильных показателей результативности и обеспеченной при этом биологической безопасности управление приняло решение не проводить ретестирование проб, исследованных Биотехнопарком», — пояснили в АИР.

По словам генерального директора Биотехнопарка Александра Иванова, с начала осени лаборатория ежедневно берет до 2 тыс. проб на COVID-19. Кроме сотрудников парка в исследованиях участвуют микробиологи из Кольцово и Академгородка. Биотехнопарк исследует пробы на коронавирус, поступившие из центральных районных больниц Новосибирской области и поликлиник Новосибирска, сотрудничает с частными медицинскими центрами, имеющими свои заборные пункты, и крупными компаниями региона, проводящими тесты для своих сотрудников. Исследование пробы в лаборатории Биотехнопарка занимает около суток.

Напомним, лабораторный комплекс Биотехнопарка включает в себя испытательно-лабораторный центр, клинико-диагностическую и электротехническую лаборатории. Исследования проб на коронавирус парк ведет с мая 2020 года.

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