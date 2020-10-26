Более тысячи детей заболели коронавирусом в Новосибирской области

В оперативном штабе по наблюдению за распространением коронавирусной инфекции в Новосибирской области сообщили: на утро 26 октября от осложнений заболевания умерли шесть человек. Всего в регионе из-за от болезни скончалось более 500 человек.

По данным оперативного штаба на утро 26 октября, за сутки в Новосибирской области коронавирусом заболели 177 человек. Всего в регионе зарегистрировано 16 398 случаев заражения инфекцией, в том числе у 1 034 детей.

Из стационаров области за последние сутки выписали 58 пациентов. Всего с начала пандемии в регионе выздоровел 13 651 человек.

«Скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 66 лет и 74 года, и женщины, им было 64 года, 72 года, 86 лет и 90 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 566 человек», — сообщили также в оперативном штабе.

Между тем, согласно данным оперштаба, в Кузбассе за сутки зарегистрировано 175 случаев заболевания (всего – 14 526), 23 человека выздоровели (всего 9 832), скончались четыре человека (всего 201). В Омской области диагноз COVID-19 за минувшие сутки подтвердили 189 жителям (всего 14 625), вылечились 72 человека (всего 10 879), умерли четыре пациента (всего 402).

Напомним, в мэрии Новосибирска пообещали, что с 26 октября муниципалитет начнёт выделять дополнительные автомобили для службы неотложной помощи городской поликлиники №1. Кроме того, мэр Анатолий Локоть сообщал, что с этой даты дефицит антибиотиков в аптеках города должен сократиться.

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