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Новосибирский депутат Наталья Пинус заподозрила у себя коронавирусную инфекцию
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В Новосибирске в связи с ковидом закрыт роддом Облбольницы
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Красноярский бизнесмен Быков вновь отправился под стражу из-под домашнего ареста
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Больше ста пассажиров без масок остановила полиция в новосибирском метро
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Новосибирская Rich Family заплатит 300 тыс. рублей за читающий стихи светофор
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Работу скорой помощи и участковых медицинских служб синхронизируют в Новосибирской области
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Дефицит антибиотиков в Новосибирске должен снизиться к 26 октября – мэр Анатолий Локоть
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Ещё один 30-летний мужчина умер от коронавируса в Новосибирской области
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Мэрия Новосибирска выделит машины под «скорые» из своего автопарка
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Сторонники Якименко нашли нестыковки в списках проголосовавших в горсовет Новосибирска курсантов
Сооснователь федеральной сети LaserLove
Корреспондент издания «Континент Сибирь»
Программный директор по событийному кино новосибирского центра культуры и отдыха «Победа»
Основатель федеральных сетей Laser Love, Cheburek.me, «Стрижевский», digital-агентства 20х80
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