Ещё один новосибирский вуз перешёл на дистанционное обучение

Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств (НГУАДИ) перевёл обучение по большинству специальностей на дистанционную работу с 26 октября. Об этом сообщается на официальном сайте вуза.

Решение перевести студентов на дистанционное обучение было принято в связи с приказом ректора от 21 октября, который также опубликован на сайте учебного заведения.

«С 26 октября 2020 года на период до специального распоряжения при условии стабилизации эпидемиологической обстановки контактную работу обучающихся и педагогических работников по программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – программам высшего образования) проводить с частичным применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», — сказано в приказе.

Очное обучение по прикладным дисциплинам продолжатся по специальностям «Монументально-декоративное искусство» и «Дизайн. Дизайн костюма». Кроме того, очное образование продолжится для тех, кто учится на факультете непрерывного профессионального образования и в научно-образовательном центре по дополнительным программам.

Напомним, в октябре на дистанционный формат работы также частично перешёл НГТУ, а в конце сентября – Сибирский институт управления РАНХиГС.

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