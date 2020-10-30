Один из крупнейших сибирских дилеров по доле рынка — омская группа компаний «Евразия Моторс» — пополнила свой портфель китайским брендом Chery. Информацию об этом «Континенту Сибирь» подтвердил учредитель группы компаний Илья Фридман и руководитель пресс-службы АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» Евгения Никитена-Кацарская.

“Мы подписали дилерское соглашение в августе этого года. В настоящее время ведутся подготовительные работы: обучение персонала, оформление дилерского центра, обеспечение достаточным складом новых автомобилей, а также запчастей и оборудования в сервисную зону. Техническое открытие запланировано на середину ноября», — пояснила «Континенту Сибирь» руководитель пресс-службы АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» Евгения Никитена-Кацарская.

Салон Chery будет расположен на территории дилерской деревни «Евразия Моторс» на 31-ой Рабочей улице. По данным российского представительства Chery дилерский центр запустится во временном решении. «Постоянное решение в стадии обсуждения. Планируется отдельный шоу-рум», — добавила Евгения Никитена-Кацарская.

Примечательно, что «Евразия Моторс» стала вторым официальным дилером Chery в Омске. Первым является ООО «СЦ «СибирьАвтоКар» («Чери Центр Кировский).

Напомним, что Chery стал уже вторым китайским брендом в линейке «Евразии-Моторс». Осенью 2019 года группа компаний стала дилером Changan. На сегодня ГК «Евразия Моторс» также официально представляет в Омске Mitsubishi, Nissan, Datsun, Infiniti, Hyundai, Renault, Volkswagen, KIA, Skoda, Mercedes—Benz. Учредителем группы компаний является известный омский бизнесмен Илья Фридман. По итогам 1 полугодия 2020 года ГК «Евразия Моторс» стала самым крупным автодилером Сибири по доле рынка в основном регионе присутствия. Показатель рассчитывался по продажам новых автомобилей.

По данным «Автостат Инфо», за 3 квартала 2020 года в Омске было зарегистрировано 60 новых автомобилей Chery (-24,1%). Для сравнения за этот же период в Новосибирской области было зарегистрировано 160 новых автомобилей этой марки, а в Алтайском крае — 50. С новым дилером Chery рассчитывает улучшить свои показатели. «Мы не только не планируем, но и уверены в росте продаж в Омской области», — отметила Евгения Никитена-Кацарская.

Стоит отметить, что все больше сибирских мультибрендовых дилеров обращают свое внимание на китайские марки. Так, в 2020 году красноярский «Медведь Холдинг» впервые пополнил свой портфель китайским брендом — речь шла о Geely. Омские дилеры также активно работают с марками из Поднебесной. Осенью этого года другой крупный омский мультибрендовый авторитейлер — ГК «Феникс Авто» Сергея Сырникова — получил дилерство GAC.

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